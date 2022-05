Russell cree que ningún piloto debería estar en F1 por su nacionalidad

Cargar el reproductor de audio

La fiebre por la Fórmula 1 en Estados Unidos ha abierto la puerta a la llegada de un nuevo equipo de dicho país la parrilla, y todo parece indicar que así será después del reconocido interés que Michael Andretti tiene de desembarcar en el Gran Circo.

El responsable de la estructura que se encuentra presente en diversas categorías, como IndyCar o Fórmula E, ha expresado su deseo de tener una escudería en la Fórmula 1 y, como no podía ser de otra forma, con un piloto estadounidense.

Los propios dueños de la máxima categoría del automovilismo, Liberty Media, han confirmado también su anhelo por tener en el paddock a un piloto de esta nacionalidad para incrementar aún más el interés por el deporte en América del Norte, y es lógico tras ver cómo se han triunfado en Países Bajos con Max Verstappen.

Otro ejemplo podría ser Guanyu Zhou, que es el primer y hasta el momento único piloto chino de la historia, que se puso a los mandos del Alfa Romeo desde el Gran Premio de Bahrein en esta presente temporada, y ha provocado un aumento de los recursos para los de Hinwil gracias a sus patrocinadores.

Sin embargo, hay quienes están en contra de que un piloto aterrice en la Fórmula 1 solo por su nacionalidad, como defiende George Russell. El de Mercedes se ha posicionado en contra de beneficiar a ciertas personas solo por su país de origen, y pide a la categoría que se asegure de tener a los mejores y no solo a quien más pague.

"No he tenido experiencias con pilotos estadounidenses, o no lo recuerdo. Tal vez me encontré con uno o dos durante mis años en el karting", expresó el británico cuando se le propuso hablar sobre el tema.

"La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, un piloto no debe estar en la parrilla solo por su nacionalidad. Debemos tener a los mejores y que demuestren su valía cuando están aquí", aseguró Russell.

"No vivimos en un mundo perfecto, pero esta es la élite, y tiene que permanecer así", continuó. "Tenemos a los mejores ingenieros, las mejores pistas, y por eso se debe poseer un sistema que filtre a los mejores pilotos, porque con ellos, todo irá bien, esa es mi postura".

Otro que se posiciona en la misma línea que el de Mercedes es Carlos Sainz, que también piensa que la nacionalidad no debería ser un factor clave para llegar a la Fórmula 1: "Creo que lo que dijo George [Russell] se explica por sí mismo".

"Damos la bienvenida a cualquiera que sea un piloto de primer nivel aquí, y si hay uno estadounidense, puede estar en la parrilla. Pienso que hay que mirar el talento, no el país", dijo el español.

"Estoy seguro de que si hay alguien por ahí que tiene la capacidad de correr en la Fórmula 1, vendrá, competiremos de forma feroz con él y nos divertiremos", aclaró el de Ferrari.

La realidad es que, si Andretti llega finalmente a la categoría, Colton Herta podría ser el piloto estadounidense que tanto desea el campeonato para seguir creciendo en el país de las barras y estrellas, aunque para eso habrá que esperar, al menos, hasta 2024, cuando se ponga fin al rumor de esta entrada a la Fórmula 1.