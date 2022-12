Cargar el reproductor de audio

En la temporada 2020 vivimos situaciones de lo más extrañas, desde un inicio de año que se retrasó a escasas horas de comenzar por la pandemia de la COVID-19 a victorias inesperadas sin público en las gradas. Sin embargo, algo que muy pocos se esperaban era que el vigente campeón no estuviera en la parrilla, y eso ocurrió en el Gran Premio de Sakhir, cuando Lewis Hamilton dio positivo y en Mercedes tuvieron que recurrir a George Russell para sustituirlo.

El joven británico se quedó a escasas milésimas de arrebatarle la pole position a su compañero Valtteri Bottas, y sorprendió a todo el mundo liderando la prueba sin oposición hasta que unas inoportunas paradas en boxes y unos errores en el cambio de gomas de los alemanes le hicieron perder una victoria que parecía casi asegurada.

Desde ahí, tuvo que esperar al Gran Premio de Brasil de 2022 para subir al fin a lo más alto del podio, aunque el inglés reconoce que, a pesar de la decepción al inicio, se dio cuenta de que lo que había logrado era mucho más: "Perdí la victoria debido a un pinchazo, pero eso también me dio la oportunidad de volver y vencer a Valtteri [Bottas] de nuevo, lo que en cierto modo fue algo mejor que ganar [la carrera]".

"Obviamente, terminé ese gran premio increíblemente decepcionado y triste por no poder llegar a lo más alto del podio, pero en solo 24 horas pensé que tal vez era una bendición disfrazada", comentó en High Performance Podcast el de la escudería de Brackley. "Tuve esa oportunidad de demostrar lo que podía hacer".

"Creo que si hubiera salido y vencido en esa carrera, no me habrían respetado porque habría sido una victoria fácil", continuó George Russell. "Mientras que la gente me vio luchar por cada punto, observaron cómo tomé la delantera en un principio, pelear por volver a levantar, batallar apasionadamente cuando se me pinchó una rueda y sentir que estaban conmigo".

"Si hubiera ganado esa carrera, no habría cambiado nada para mí", reconoció el británico. "Estoy aquí para ser campeón, y si hubiera vencido no estaría ni más feliz ni más triste de lo que estoy hoy".

El británico venció tanto en la prueba al sprint como en la principal en Interlagos con Mercedes, y llegó a la última cita del año con opciones de ser subcampeón. Aunque no lo logró, fue cuarto, y superó a Lewis Hamilton, todo un heptacampeón del mundo, en su primera temporada como compañeros en el conjunto de Brackley.