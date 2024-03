Russell pide "total transparencia" a la FIA por el caso Sulayem

En dos informes separados que la BBC publicó se afirmaba que el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem fue denunciado por intentar interferir en el resultado del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1 y, más tarde, por presionar para que se encontran problemas y no homologar el Gran Premio de Las Vegas.

Desde entonces, la federación internacional confirmó que su responsable de cumplimiento recibió "un informe en el que se detallan posibles acusaciones que implican a determinados miembros de sus organismos". Su departamento está ahora "evaluando esas preocupaciones, como es práctica común en esos asuntos, para garantizar que se sigue meticulosamente el debido proceso", según indicaron.

George Russell, que heredó provisionalmente el podio en esa carrera en Yeda por la sanción que después se le quitó a Fernando Alonso porque su equipo tocó su coche durante una parada en boxes en la que cumplía otra penalización, recibió la pregunta por la situación, y sobre si tenía alguna preocupación al ser el director de la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios]: "Queremos ver todos los hechos y tener una transparencia total".

"Todos queremos un terreno de juego justo y equitativo para demostrar lo que podemos hacer, no puedo hacer más comentarios", indicó el británico, aunque añadió que su equipo "estaba sorprendido hace un año cuando se anuló el resultado, ya que el grupo legal de Mercedes pensó que habían hecho un gran trabajo presentando el caso y ganando en un inicio".

"Solo queremos que haya transparencia y tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones", señaló el de los de Brackley.

El asturiano también recibió preguntas sobre el caso, y el de Aston Martin sugirió en su respuesta que el tema solo surgía debido al dominio actual de Red Bull en la Fórmula 1: "Se habla demasiado fuera de la pista porque la acción dentro de ella no es muy emocionante en este momento".

"Hay un coche que ha ganado los últimos 72 grandes premios, más o menos, dominando tres años, así que, cuando eso ocurre en un deporte, siempre hay mucha actividad fuera de la pista", señaló Fernando Alonso. "Es más una investigación de la FIA que tenemos que respetar y ver el resultado, estamos contentos con todas las pruebas y evidencias que mostramos el año pasado, así que fue una resolución bastante clara para nosotros. Vamos a ver lo que dice la FIA en su propia investigación, pero no depende de Aston Martin".

Mientras, Lando Norris dijo sobre las acusaciones al presidente de la FIA: "Nunca quieres que ese tipo de cosas ocurran en ningún momento. [El caso de la federación internacional] es un tema más importante. De nuevo, no es algo que me afecte directamente, y estoy seguro de que hay investigaciones en curso y todo eso, no lo sé todo al respecto".

"Si sale a la luz, y los pilotos están más involucrados, entonces [haré comentarios], pero, por supuesto, tampoco era algo que supiéramos, y no solo sé todo, así que no puedo hablar de ello, pero nunca quieres que ese tipo de cosas ocurran en ningún momento", continuó. "Por preferencias o por lo que sea de cualquier bando, así que, mientras que eso se resuelva, todo parece ir bien".

