Russell cree que "9 de 10 veces" sería campeón ganando a Hamilton

Cargar el reproductor de audio

Ser compañero de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 es una tarea muy complicada, pues tan solo Jenson Button y Nico Rosberg lo superaron antes de que George Russell lo hiciera en la temporada 2022, aunque hay que citar el 2007, cuando acabó empatado a puntos con Fernando Alonso.

El joven británico logró su primera pole position y su estreno como vencedor de una carrera junto a Mercedes, y se hizo con la cuarta posición en el campeonato al final del año, mientras que el siete veces campeón del mundo se tuvo que conformar con la sexta plaza.

Sin embargo, el de King's Lynn sugiere que, en caso de haber tenido un monoplaza más competitivo, se habría coronado con el título: "Si me hubieran dicho eso al principio de la temporada, me habría sentido increíblemente orgulloso y muy feliz por ello, porque nueve de cada diez veces, si acabas por delante de Lewis Hamilton, probablemente serás campeón del mundo".

"Pienso que, en una campaña como esta, cuando el coche no rinde, todos hemos tenido nuestras propias dificultades", aseguró George Russell. "No tengo ninguna duda de que probablemente [Lewis Hamilton] volverá a su rendimiento habitual el año que viene si el coche es capaz de ganar el campeonato".

El compañero del piloto de 24 años se vio obligado a retirarse en la última cita del año en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde luchaba con Carlos Sainz por la quinta plaza en la clasificación general, y el más joven de la dupla hizo balance de lo que ocurrió al otro lado del garaje: "Pienso que lo ha tenido muy difícil esta la temporada. Las cosas no iban realmente bien para él, y puede que hayan sido un poco mejor para mí".

"Ese tipo de estado de forma cambió un poco en la segunda mitad del año. Mirando la temporada en global, probablemente se equilibre", continuó el de la escudería de Brackley. "Me siento muy afortunado de estar con un equipo como Mercedes y un compañero de equipo como Lewis [Hamilton], él me está empujando a mi límite".

"Creo que he aprendido mucho. Si tienes que enfrentarte a alguien como él en el mismo coche, no hay mejor referencia, así que sí, [me siento] muy afortunado", sentenció una de las sorpresas de la temporada con sus podios y la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!