Russell ve "necesario" cambiar el diseño del W14 pese al podio de Hamilton

Los grandes beneficiados en la carrera del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1 fueron, sin duda, los Mercedes, con sus dos monoplazas colocados en la parte alta de la parrilla por las características del trazado. Sin embargo, un fallo en la unidad de potencia de George Russell y una bandera roja cuando ya había parado, provocaron que tan solo contaran con Lewis Hamilton en el podio.

Eso llegó después de las repetidas declaraciones de su máximo responsable, Toto Wolff, quien dijo que deberían cambiar radicalmente el concepto del W14 por su pobre rendimiento en las dos primeras citas. No obstante, esa segunda plaza del heptacampeón no ciega las necesidades de los de Brackley, que seguirán adelante con su plan de modificar el coche.

Tras abandonar, al más joven de la dupla de pilotos se le preguntó si el podio de su compañero les hacía dudar sobre cambiar el diseño, a lo que respondió: "Definitivamente, sigue siendo necesario. Los avances que estamos viendo en el túnel en este momento van a aportar un rendimiento bueno, y el hecho es que estamos aquí para ganar".

"No estamos aquí solo para ser el mejor del resto o estar a medio segundo de Red Bull", aseguró George Russell tras la prueba en Melbourne. "Nuestra lucha es con Red Bull y, de acuerdo, puede que hayamos sido más rápidos que Ferrari y Aston Martin el fin de semana, pero todavía estamos muy lejos de lo que queremos ser".

Al inglés de 25 años se le insistió en qué mejoró para que incrementaran su rendimiento, a lo que dijo: "He estado trabajando muy duro con mis ingenieros para sacar el máximo partido a la puesta a punto, y creo que en los dos últimos fines de semana, hemos puesto el coche en una posición realmente buena, alejándonos un poco de lo que nos decían nuestras simulaciones".

"Esa fue quizá una razón por la que el ritmo era tan pobre en Bahrein", reveló el británico. "Con el conocimiento que tengo ahora, probablemente podríamos haber tenido el coche en una ventana muy diferente en Bahrein para tener más rendimiento. Debemos entender por qué las simulaciones nos dicen una cosa y nosotros vamos en una dirección ligeramente diferente".

Por otro lado, Lewis Hamilton indicó que todavía no estaba "conectado" al W14, y hace todo lo que puede: "Todavía me siento incómodo en el coche, no me siento conectado a él. Conduzco lo mejor que puedo con esa desconexión, y trabajo todo lo que puedo para intentar crear esa unión, pero creo que es un proyecto largo".

"Aún así, teniendo en cuenta que hemos bajado en rendimiento, donde estamos claramente por debajo en ritmo [en línea recta] en comparación con los Red Bull, estar aquí luchando contra Aston Martin es simplemente increíble en este punto de la temporada", continuó. "Debemos seguir luchando. Muchísimas gracias a toda la gente de la fábrica, vamos a seguir apretando, podemos recortar distancias, va a ser difícil, pero no imposible".

