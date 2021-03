Russell: “¿Mercedes? No me han hecho ninguna promesa”

Russell afronta su último año de su contrato con Williams en 2021, lo que ha llevado a sugerir que podría dar un paso adelante y unirse a Mercedes la próxima temporada.

El fabricante alemán ha apoyado la carrera de Russell desde finales de 2016 y le escogió como sustituto de Lewis Hamilton cuando dio positivo por COVID-19 antes del Gran Premio de Sakhir.

Russell dominó la carrera y estuvo a punto de lograr la victoria, antes de que un error en boxes y un pinchazo le hicieran terminar en la novena posición. Su actuación no hizo más que aumentar las peticiones para que le asciendan en el futuro.

Mercedes tiene los dos asientos libres para 2022 después de que Hamilton solo firmara por un año, lo que lo que deja en el aire el nombre de sus dos pilotos.

Russell subrayó que cualquier decisión de Mercedes está fuera de sus manos, y que no le habían prometido un posible ascenso.

"Toto [Wolff] siempre me ha dado su palabra, y siempre me han dado la oportunidad cuando han creído que la merecía”, dijo Russell. "Me han dicho que soy parte de su futuro. Eso será cuando ellos crean que es el momento adecuado. Creo que muchos piensan que el año que viene es lo natural”.

"Pero las cosas cambian muy, muy rápido en el automovilismo, especialmente en la Fórmula 1. Así que, para ser sincero, ni siquiera me lo planteo”.

“El año pasado probé cómo es la vida en la parte delantera de la parrilla, pero como he dicho, estoy centrado en el aquí y ahora, en Bahrein. Si rindo en la pista y cumplo con lo prometido, siguiendo la misma trayectoria y progresión que he tenido hasta ahora, supongo que en el futuro llegará la oportunidad”.

"Pero ni siquiera estoy pensando en ello y no han hecho ninguna promesa en absoluto".

Russell ha sido protagonista durante su etapa en Williams a pesar de no haber puntuado nunca en la F1 con ellos, pero siempre ha superado a sus compañeros de equipo.

Williams afronta la temporada 2021 revitalizado tras ser adquirido del fondo estadounidense Dorilton Capital el pasado verano, lo que marca una nueva era para el equipo después de cerrar la parrilla en los últimos años.

Ya conocemos el Williams FW43B: Williams F1 presenta su coche y nuevos colores para 2021

Preguntado por sus planes si Mercedes no le sube a su equipo en 2022, Russell habló de las perspectivas de futuro de Williams.

"Hay muchas especulaciones e ideas de cara a la temporada 2022 sobre dónde estaré", contestó Russell. "Si no pasa lo que la mayoría de vosotros estáis especulando, es una posición interesante para mí. Pero tal y como están las cosas actualmente, con toda la inversión de Dorilton, los cambios que ya he visto que se están produciendo en Williams... ha terminado último en las últimas tres temporadas. No creo que sea así en 2022".

"Veo un futuro muy brillante aquí. Hay una gran oportunidad para todos los equipos de F1 en 2022, y como han dicho los chicos, con la inversión que tenemos, con los chicos que ya están aquí, con los que están llegando como Jost [Capito], la asociación que se ha creado con Mercedes, pinta muy emocionante para el equipo”.

"Supongo que tendré que tomar una decisión muy interesante hacia mitad de este año, pero no estoy pensando en eso ahora”

Los detalles del nuevo Williams FW43B

