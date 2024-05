Russell pide a Mercedes F1 inspirarse en la victoria de Norris en Miami

Lando Norris consiguió el domingo su primera victoria en la Fórmula 1 y también la primera para el equipo McLaren desde el Gran Premio de Italia de 2021 que ganó Daniel Ricciardo.

El continuo desarrollo del equipo de color papaya, que dio un paso más en Miami con una gran mejora, les ha permitido adelantarse a Aston Martin y Mercedes en la jerarquía general de la parrilla y, en ocasiones, incluso desafiar a Red Bull y Ferrari por las victorias y los podios.

Por ese motivo, George Russell ve eso como una especie de motivación y admitió que su equipo necesita "hacer cambios rápidos" con el objetivo de recuperarse de un decepcionante comienzo de temporada.

"McLaren se clasificó 17º y 18º hace 12 meses en Miami, y [este domingo] ganaron. Eso demuestra lo que es posible conseguir cuando se hacen las cosas bien", dijo el británico tras la carrera.

"Pero ahora mismo no hemos hecho las cosas bien", añadió.

Mercedes, cuya última victoria data del GP de Brasil 2022, tuvo otro fin de semana difícil en Miami, al no poder puntuar en la sprint después de que Lewis Hamilton recibiese una penalización.

El domingo, Hamilton acabó sexto, mientras que Russell tuvo que conformarse con la octava posición.

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Al ser preguntado por si los problemas en el GP de Miami se debieron a los neumáticos o a algo más, Russell dijo: "La verdad es que no lo sé. En un buen día somos 5º. En un mal día, somos 8º y hoy [domingo] fue un mal día, y terminamos 8º".

"Creo que tenemos que aceptar que somos el cuarto equipo más rápido en este momento. Los tiempos no mienten. Y el campeonato no miente. Aquí es donde estamos. Y como he dicho, creo que estamos luchando en la zona que va del quinto al octavo puesto semana tras semana en este momento".

El resultado dejó a Mercedes a 80 puntos de McLaren en el campeonato de constructores, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, también vio aspectos positivos en la victoria de su rival.

"Han dado un paso de gigante desde el verano pasado y han ganado de manera justa, con un motor que es Mercedes, lo que es muy importante para que todos veamos que podemos ar esos pasos si se hacen las mejoras y el trabajo adecuados, así que sólo veo cosas positivas", dijo Wolff.

Aunque su W15 mostró algunos signos de progreso a principios de temporada, Wolff admitió que ha sido una "dolorosa curva de aprendizaje" para el equipo.

"El monoplaza es muy bueno en curvas de alta velocidad, pero simplemente no gira en zonas de baja velocidad y no quieres tener un coche que sea bueno en sólo una cosa, necesitas las dos. Ha sido una curva de aprendizaje dolorosa y todavía no es satisfactoria, pero la situación es más motivadora ahora".

Mercedes introdujo varias mejoras en Miami, incluida una nueva configuración del suelo y de las aletas de los bordes, en lo que Wolff calificó como un esfuerzo "total" de su equipo de diseño.

Información adicional de Mandy Curi.