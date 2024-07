Russell y lo importante que puede ser un psicólogo para un piloto de F1

No es ningún secreto que siempre hay mucha presión sobre los hombros de los pilotos de Fórmula 1. En este deporte, eres tan bueno, o tan malo, como lo fue tu última actuación. Para sobrellevar mejor toda la presión, el piloto de Mercedes, George Russell, admite que ha contratado a un psicólogo, según explicó en unas declaraciones para Motorsport.com y otros medios.

"Sinceramente, llevo cuatro años trabajando con un psicólogo. Cada persona es diferente, pero a mí me funciona", dijo Russell. "Se trata de las pequeñas cosas. A veces pasan tantas cosas durante un fin de semana de carreras que tienes que tomarte un momento después para mirar lo que ha pasado".

"Entonces puedes pensar 'hubiera preferido hacer esto o aquello en ese momento'. Por eso hablo con un profesional, con quien puedo expresar mis sentimientos y decir lo que pienso sobre determinados sucesos. Luego creamos ciertas estrategias sobre cómo puedo afrontarlo", dijo.

En particular, Russell habló del modo en que en algunas ocasiones se juzga a los pilotos en la prensa o entre los aficionados: "Un día eres el héroe y al siguiente ya no vales para esto. Eso puede cambiar incluso de la FP3 a la clasificación o de una carrera a otra".

"He tenido carreras muy buenas en las que he rendido bien y de repente la semana siguiente es mucho más difícil. Entonces pienso: 'mierda, ¿cómo afronto yo esto, qué está pasando?' En la mayoría de ocasiones se trata de cosas que sólo tiene uno mismo en la cabeza", añadió.

Russell aprovechó también para explicar algunos trucos que ha aprendido durante todo este proceso: "Aprendí a afrontar ciertas situaciones que me pasan de vez en cuando. ¿Cuál debe ser mi mentalidad cuando llego a la clasificación después de unas malas sesiones de entrenamiento? ¿O cuál es la mentalidad que necesito después de unos buenos entrenamiento? Eso me ayuda mucho".

Tener en el garaje de al lado a un siete veces campeón del mundo como Lewis Hamilton también es un gran reto: "¿Y qué mentalidad necesitas para pilotar al lado del mejor piloto de la historia de Mercedes, que ya ha conseguido tanto con este equipo? ¿Tengo que pensar en eso o no es necesario? ¿Debería fijarme en sus datos o no deben importarme? Creo que he encontrado el equilibrio perfecto en ese aspecto y me funciona bien", concluyó el piloto británico de 26 años.

George Russell, Mercedes W15 Foto de: Erik Junius

