Russell quita hierro a sus roces con Hamilton: "Confiamos el uno en el otro"

Este año, los compañeros de equipo de Mercedes George Russell y Lewis Hamilton se han enfrentado con regularidad. En España, incluso se tocaron en la clasificación tras un fallo de comunicación, mientras que en Suzuka, se molestaron tanto el uno al otro que los dos Ferrari pudieron aprovecharse de ello.

Una carrera más tarde, las cosas también se torcieron entre los pilotos de Mercedes: en la salida, Hamilton intentó adelantar a Russell con neumáticos más blandos por el exterior, pero el siete veces campeón del mundo giró demasiado y salió disparado hacia la escapatoria de grava y Hamilton echó la culpa a su compañero de equipo.

Según Russell, momentos como ese son normales cuando dos pilotos del mismo equipo rinden al mismo nivel: "Es parte de este deporte cuando estás tan cerca en términos de rendimiento", dijo Russell a Motorsport.com cuando se le preguntó por esas tensiones con Hamilton.

"Cuando haces los mismos tiempos por vuelta o sales uno al lado del otro en la parrilla, siempre estás cerca. Siempre hablamos de nuestras estrategias. La diferencia de ritmo entre nosotros es nula. En una temporada de 24 carreras con una media de 60 vueltas por carrera, es probable cruzarnos a menudo y la verdad es que es con quien más me cruzo".

Pese a esos encontronazos entre ambos, Russell asegura que los dos confían lo suficiente el uno en el otro cuando se enfrentan en pista aunque, como se vio en el GP de Qatar, las cosas no siempre acaben bien entre ellos.

"Confiamos el uno en el otro". Puede haber [momentos] que sean emocionantes, puede ser duro, pero confiamos el uno en el otro. Sabemos que nos daremos suficiente espacio y que no vamos a sobrepasar el límite. Por supuesto, Qatar fue un pequeño error de juicio... Allí podríamos haber conseguido un podio o posiblemente la victoria, pero fue una oportunidad perdida".

Aunque los pilotos de Mercedes estuvieron regularmente cerca en clasificación, fue Hamilton quien logró marcar la diferencia el domingo para hacerse con el tercer puesto del campeonato, en el que Russell sólo fue octavo con una diferencia superior a los 50 puntos.

Por eso el joven británico habla también de una "temporada psicológicamente dura". Aunque conoce una posible causa de esos errores, que es intentar seguir el ritmo de Hamilton: "Intento deliberadamente exigirme cada vez más", explica.

"Yo no me conformo con estar a la par que mi compañero de equipo, en clasificación o en lo que sea. El año pasado, cuando estuvimos cerca toda la campaña, quería acabar por delante de él. También me presiono para conseguirlo. Quizá eso contribuyó un poco a algunos errores".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

