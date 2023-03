Russell: "Hamilton alude algo que no es la raíz de nuestros problemas"

Cargar el reproductor de audio

Los problemas en Mercedes son evidentes después del desastroso inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, con un W14 que parecía resolver los problemas que acusaba su predecesor. Los alemanes fueron quintos y séptimos con Lewis Hamilton y George Russell respectivamente, por detrás incluso de Aston Martin, y muy lejos de Red Bull.

Eso provocó serias dudas en si el diseño de los zeropods eran los ideales, y el director de la escudería, Toto Wolff, ya aseguró que cambiarían la dirección de su desarrollo. Sin embargo, se supo que algunas sugerencias que hizo el heptacampeón no fuero atendidas, lo que chocaba con la dinámica de un conjunto que parecía que siempre remaba hacia el mismo lugar.

Sobre eso se le preguntó al más joven de la dupla británica, quien en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Arabia Saudí respondió: "Lewis [Hamilton] está aludiendo a algo muy concreto, que sin duda no es la raíz de nuestros problemas. Creo que los tiempos son probablemente diferentes ahora, comparados con los de hace tres, cuatro o cinco años, en los que todo era posible".

"El dinero no era un impedimento, podías hacer lo que quisieras. Si quieres hacer un coche completamente nuevo, puedes hacerlo de la noche a la mañana", dijo George Russell. "Ahora, hay muchas restricciones en las que debes hacer el mejor compromiso [entre las diferentes áreas]. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar con el monoplaza, pero cuando se está trabajando con un límite presupuestario y las regulaciones aerodinámicas, no es factible y no es productivo hacer algunos cambios drásticos".

"Por lo tanto, en una posición como esta, las decisiones deben tomarse con mucho cuidado, muy sabiamente", continuó el inglés. "Y tenemos que estar absolutamente seguros de que son las decisiones correctas. Todos tenemos unas expectativas increíblemente altas en Mercedes, y se habla tanto en los medios de comunicación, interna y externamente, que creo que fue un intento de calmar todo esto [con la famosa carta a los aficionados], sentarse después de, digamos 24 o 48 horas, mirar todo este asunto con ojos racionales, tratar el tema de forma pragmática para intentar resolver algunos problemas".

"No fue una persona la que tomó la decisión de ir en una dirección, fue colectivamente como un equipo, creyendo que esta era la dirección correcta y, claramente, no lo era", asintió Russell. "Quizá [la victoria en] Brasil nos llevó por un camino un poco equivocado, porque sentíamos que estábamos mejorando, que íbamos en la dirección correcta, y eso también hay que analizarlo, porque el año pasado mejoramos, no hay duda".

"Especialmente hacia el final del año, y el W14 era probablemente una versión más extrema del coche que teníamos al final del curso pasado, pero otros han ido en diferentes direcciones, nosotros hemos ido más lejos en esa dirección, y no era la correcta", concluyó el piloto de Mercedes.

