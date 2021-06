Russell, sobre su futuro: "Estoy listo para luchar por mundiales"

Al piloto británico se le ha vinculado en muchas ocasiones con el equipo Mercedes para 2022, ya que ha sido parte de su programa de desarrollo desde 2017, gracias a sus actuaciones estelares con Williams y su casi victoria en el Gran Premio de Sakhir 2020.

Si Russell se uniera a Mercedes, probablemente lo haría como compañero de equipo de Lewis Hamilton, y Valtteri Bottas abandonaría el equipo, o en lugar de Hamilton si el campeón decide retirarse o salir de su escudería al final del actual contrato que finaliza en 2021.

Hamilton, respecto a su futuro, también ha dicho que “sería genial tener algo claro" antes de las vacaciones de verano.

En declaraciones a Autosport, parte de Motorsport Network, en una entrevista exclusiva incluida íntegramente en la revista de esta semana, Russell dijo: "Naturalmente, todos queremos algo decidido de alguna manera para las vacaciones de verano. De verdad pienso que es lo mejor para todos”.

“Pero para ser sincero, realmente no estoy presionando el tema con nadie, ni con Mercedes ni con Williams. Estoy puramente concentrado en mi trabajo aquí”.

“Y sé que, como siempre he dicho, si rindo con mi potencial (de lo que creo que soy capaz), eso me pondrá en el escaparate”.

“Esa carrera en Bahrein me dio una oportunidad única de casi demostrarlo”.

“Antes de eso existía una pequeña incógnita debido a la situación en la que me encontraba (con Williams)”.

“Así que realmente no estoy presionando el tema. Simplemente disfrutando de cada carrera, disfrutando donde me encuentro”.

George Russell, Williams FW43B 1 / 20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 3 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 4 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 6 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, George Russell, Williams, Daniel Ricciardo, McLaren 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B 8 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 9 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Charles Leclerc, Ferrari George Russell, Williams FW43B 10 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 11 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 13 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams, after Qualifying 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 16 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 18 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 19 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 20 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

"Pero creo que es realmente emocionante que Lewis haya estado hablando abiertamente sobre los próximos dos años. Está claro que todavía está a un nivel increíblemente alto”.

“Sería increíble para el deporte y para Mercedes que continuara. Obviamente, como cualquier piloto joven, quieres competir contra los mejores. Y Lewis es el mejor".

Cuando se le preguntó si hablando de decisión cualquiera se refería a que solo había dos opciones, ir a Mercedes o permanecer e Williams por una cuarta temporada, respondió: "Obviamente, se habla mucho sobre un ascenso o un paso a Mercedes”.

“Pero al final, Mercedes me gestiona y quieren lo mejor para mi carrera. En ese sentido es una posición única”.

“Solo quieren lo mejor para mí y si creen que merezco la oportunidad, ahí estaré”.

“Si no creen que me lo merezca, entonces me encontrarán un asiento en algún lugar donde pueda seguir evolucionando”.

“Siento que estoy listo para pelear por mundiales y por victorias”.

“Me siento listo en este momento para poder hacer eso, y mucho más con otro año en mi haber al final de esta temporada”.

“Entonces, esté donde esté el año que viene, quiero estar en un coche que me dé la oportunidad de ganar carreras”.

“Porque no luché toda mi carrera para llegar a la F1 y estar peleando por el puesto 15º y 16º”.

“Luché toda mi carrera para llegar aquí y ganar. Y eso es en lo que estoy más concentrado que nunca”.