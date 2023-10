Russell, "más de 60 puntos" perdidos por errores propios y de Mercedes

A falta de seis carreras para el final de la presente temporada, Russell se encuentra en la octava posición de la clasificación de pilotos, muy por detrás de su objetivo y, también, de sus números en su primer año con Mercedes, en el que acabó cuarto y logró ocho podios (y una victoria), en contraste con su único top 3 de este curso en el GP de España.

Sin embargo, el joven piloto piloto británico cree que en este 2023 está cuajando su mejor año desde que llegó a la Fórmula 1 en la temporada 2019, aunque cree que una serie de errores propios y también el equipo le han restado nada más y nada menos que "60 puntos".

Así lo explicó George Russell en una entrevista con el diario MotorsportWeek: "En términos de rendimiento bruto, creo que esta es mi mejor temporada hasta ahora, pero creo que hemos perdido más de 60 puntos durante el curso por varias razones".

"En Australia habríamos tenido posibilidades de conseguir al menos un podio, y en Zandvoort creo que perdimos 18 puntos por la lluvia, ese podio también podría haber sido posible".

"La semana pasada en Singapur obviamente no subí al podio debido a un error de pilotaje, y en Canadá también cometí otro error que me costó 10 puntos".

"También perdimos algunos puntos en Mónaco, y hubo muchas, muchas más carreras en las que perdimos puntos", añadió al hacer un recuenta de todos los puntos perdidos durante este curso.

George Russell también comparó su temporada 2023 de la Fórmula 1 con la de 2022, en la que considera que pese a rendir a un nivel inferior, sí consiguieron ser mucho más consistentes en cuanto a sumar puntos fin de semana tras fin de semana se refiere.

"Si comparo este año con el curso pasado, creo que terminamos entre los cinco primeros en 19 de las 22 carreras que disputamos y sumamos puntos de manera consistente. Mi objetivo para este año es conseguir el segundo puesto en el campeonato de constructores para el equipo".

El de Mercedes también se mostró positivo de cara al futuro y aseguró que si en algún momento el equipo de la estrella plateada logra regresar a la parte delantera de la parrilla de la Fórmula 1, cree que está en disposición de luchar por el campeonato sin ninguna duda.

"Creo que fue evidente bastante pronto que no podríamos luchar por el título mundial. Y no sé si eso afectó mi mentalidad o no, pero puedo asegurarles a todos que sí me veo en condiciones de luchar por el campeonato de nuevo, volveré ahí, porque sé cómo luchar por el campeonato", concluyó el piloto británico, que está 75 puntos por detrás de Lewis Hamilton, su en estos momentos compañero de equipo, en la clasificación de pilotos.