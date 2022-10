Cargar el reproductor de audio

George Russell no tuvo una sesión de clasificación sencilla en la complicada y húmeda pista durante Marina Bay, debido a un Mercedes que parecía acelerar solo cuando el piloto frenaba en las curvas.

El piloto británico ya experimentó un problema similar el viernes, cuando se fue recto en la misma curva en la FP1 y FP2, llegando a tocar las protecciones levemente con el alerón delantero del monoplaza en los primeros entrenamientos.

"Tuve un problema parecido en la FP1, cada vez que llegaba a esa curva, notaba como si estuviera acelerando", dijo Russell cuando Motorsport.com le preguntó qué había sucedido para caer eliminado en la Q2.

"Creo que podemos ver este problema reflejado en los datos. Pero fue empeorando progresivamente a medida que avanzaba la clasificación".

"Así que no pude hacer bien ninguna de las curvas de baja velocidad. Era literalmente como si alguien estuviese empujándome por detrás. Ha sido una pena", añadió.

Cuando se le preguntó si el equipo sabía cuál era la causa del problema, contestó: "No lo sé, para ser sincero. Cuando salí del coche, mi ingeniero me dijo que veían algo en los datos".

"Pero fue un problema que estuvo presente desde la primera vuelta de la clasificación y que además fue empeorando progresivamente. Así que sí, realmente es frustrante teniendo en cuenta lo rápido que ha sido el coche aquí, y lo bueno que fue nuestro ritmo de carrera".

Russell insistió en que no se trataba de un problema con el acelerador: "No, no fue nada relacionado con el acelerador", dijo. "Esa era la sensación, como si estuviera pisando el acelerador en la curva".

"Al frenar, era como si estuviera pisando el acelerador antes del vértice. No sé cuál es el problema".

En referencia a si ese problema fue el causante de sus dos incidentes en los entrenamientos, dijo: "Bueno, no lo sé. Los dos me parecieron muy raros, pero no quiero echar la culpa a nadie".

"Pero es algo que nunca antes había notado. Y es algo que ha estado ahí desde la FP1 diría".

"El agarre era muy bueno, pero cada vez que llegaba al vértice de una curva, soltaba completamente el freno y me iba recto. No podía hacer ninguna curva como toca", explicó.

Russell admitió que el problema era muy frustrante sobre todo porque esperaban ser competitivos en Singapur debido a las características del trazado, algo que demostró el resultado de Lewis Hamilton en la clasificación, quien peleó por la pole position.

"Independientemente del rendimiento, nunca quieres salir 11° cuando tienes un coche que puede luchar por la victoria. Siempre ha salido el coche de seguridad aquí, así que esperamos que haya varias paradas en boxes, ya que tenemos que intentar hacer algo diferente a nuestros rivales. De todas formas no será una carrera sencilla".

En el lado positivo de la balanza, Russell aseguró que había pruebas de que Mercedes sigue superando sus problemas y dando pasos adelante.

"Creo que el ritmo que tenemos este fin de semana demuestra que las mejoras que hemos introducido a lo largo del año funcionan".

"Sin duda, estamos muy lejos de donde queremos estar en ese sentido, pero definitivamente hemos hecho grandes progresos. Eso es muy positivo".

"Pero estoy aquí ahora, cuando deberíamos haber estado luchando por la pole position. Y por desgracia, hoy no ha funcionado como debería", concluyó el joven británico.

