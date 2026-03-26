Russell explica por qué el dominio de Mercedes F1 va más allá del motor

No hay ninguna duda de que Mercedes ha arrancado la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una clara ventaja de rendimiento frente a todos sus rivales, quienes piensan que en gran parte es debido a una unidad de potencia que parece tener más potencia y aprovechar mejor la energía, sobre la cual hubo muchas dudas y polémica antes de arrancar el curso antes de que fuese declarado como legal.

Sin embargo, el actual líder del mundial, George Russell, dijo que el W17 tiene un buen comportamiento aerodinámico y que eso contribuye al rendimiento en las rectas, por lo que no son rápidos únicamente por la unidad de potencia.

"Nuestra unidad de potencia es sin duda muy potente, pero hay otros tres equipos que utilizan el mismo motor y nosotros somos claramente más rápidos. Eso demuestra que el chasis también es muy bueno".

Algunos expertos y también rivales también atribuyen su éxito actual a cómo han conseguido hacer funcionar la aerodinámica activa con el modo recta, algo con lo que el británico está de acuerdo.

"Está claro que parece que tenemos un coche de baja resistencia, lo cual es bueno. No sé si es algo específicamente de las zonas de SM o si es en las rectas en sí. Obviamente, todas las rectas por las que hemos pasado hasta ahora han sido zonas de SM, así que no se pueden separar realmente las dos, pero la idea general probablemente sea correcta".

No obstante, Russell todavía no da nada por hecho, ya que ve mucho potencial de desarrollo en Red Bull, Ferrari y McLaren, sobre todo en un año en el que las actualizaciones podrían marcar la diferencia debido a que cualquier cambio puede suponer un gran paso adelante con un reglamento tan nuevo.

"Ya hemos visto antes que un equipo que empiezan fuerte se queda atrás al final de la temporada. Se sabe que el Red Bull tiene un poco de sobrepeso, que McLaren aún no ha traído actualizaciones y que Ferrari, en general, es fuerte. Por eso, el panorama puede cambiar", explicó.

En cuanto a las críticas al nuevo reglamento, sobre las cuales Russell se ha mantenido al margen hasta el momento, el piloto de Mercedes considera a Suzuka como una prueba de fuego para la normativa.

"Los coches más pequeños y ligeros mejoran considerablemente la conducción. Se nota más ágil en las curvas y competir con otros es más divertido. Seguir por este camino sería beneficioso tanto para los pilotos como para la gestión de la energía".

"El año pasado fuimos muy rápidos en Suzuka, pero la carrera fue bastante aburrida. Este año iremos más lentos en la sección de las curvas para gestionar la energía, pero podremos ver una carrera mejor. Esto también demostrará si las normas son adecuadas para las carreras", concluyó el británico.

Mercedes W17 Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images