Declaraciones
Fórmula 1 GP de México
Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"
Antonelli podría ser campeón del mundo de F1 este fin de semana en México. Russell, su compañero y favorito antes de empezar el año, asegura que no le afectará.
Redacción Motorsport.com
Editado: 29 oct 2026, 20:50
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
George Russell, Mercedes
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Aunque que Andrea Kimi Antonelli, compañero de equipo de George Russell en Mercedes, se proclame campeón este fin de semana depende únicamente de que termine entre los nueve primeros, la lucha por el segundo puesto entre los pilotos está siendo más reñida.
Actualmente, Russell ocupa el segundo puesto en la clasificación del campeonato con 242 puntos, seguido por Lewis Hamilton, a solo un punto de distancia, y por Max Verstappen, a seis. Charles Leclerc, por su parte, es cuarto, a nueve.
El piloto de Mercedes, en declaraciones en el jueves previo al GP de México, afirmó que su principal prioridad es alcanzar la estabilidad en el rendimiento: "Nunca en mi carrera había experimentado tantos cambios en el rendimiento, pero sé que sigue estando. Porque si eres capaz de mostrarlo en Bakú, no puedes haber perdido tu talento".
"Nuestro problema es que no somos capaces de repetirlo con la suficiente frecuencia. No sabemos a qué se debe. Nunca antes me había enfrentado a una situación así, ni como equipo ni en mi carrera personal. Por lo tanto, esa será mi prioridad en las últimas carreras de la temporada".
"Lo único que importa a cualquier piloto en la parrilla es la primera posición. Lo que uno sueña de niño no es ser el mejor de los demás. Por supuesto, quiero terminar lo más arriba posible y ganar tantas carreras como sea posible. Sin embargo, terminar la temporada con un impulso positivo es más importante que la clasificación final".
"Terminar segundo, tercero, cuarto o quinto no es algo que me quite el sueño. Lo que determinará todo esto serán las actuaciones que haga", afirmó.
Te interesará:
Fórmula 1Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus
Fórmula 1Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"
Cuando se le preguntó por su relación con su compañero de equipo Antonelli, líder del campeonato, Russell afirmó que su amistad va muy bien y que, a pesar de la rivalidad evidente en pista, no hay ninguna tensión entre ellos.
"A nivel personal, Kimi es realmente una persona estupenda y muy enérgica. Este año no ha habido ningún motivo para que no mantengamos nuestra buena relación. Este tipo de rivalidades suelen surgir por lo que ocurre en la pista o por ciertos comportamientos. La verdad es que Kimi ha rendido a un nivel superior al mío este año. Por eso no nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones con frecuencia".
«En lo que respecta a las carreras, por lo general nos mantenemos en nuestro ámbito y trabajamos con nuestros ingenieros para sacar el máximo partido a nuestros coches".
"Mi enfoque es el siguiente: no somos boxeadores que luchamos directamente entre nosotros en el ring. En realidad, luchamos contra nosotros mismos. Se puede comparar con un golfista. En la sesión de clasificación, das una vuelta tú solo. Tu rendimiento, ya sea bueno o malo, viene determinado por el trabajo y la preparación que has hecho".
"Por eso no me fijo en mi mayor rival para pensar en cómo vencerlo. En lugar de eso, me fijo en mí mismo y me pregunto qué debo hacer para no tener malos resultados. Además, intento comprender cómo me siento yo y cómo se comporta el coche en mis mejores momentos, para poder repetir esas condiciones con más frecuencia".
"Sinceramente, este año he aprendido más de lo que quería aprender sobre mí mismo. Los altibajos que se viven en este deporte son enormes. La razón es que todos nos tomamos nuestro trabajo muy en serio".
"Sin embargo, me recuerdo a mí mismo que tengo 28 años. Veo que Lewis Hamilton, a sus 41 años, y Fernando Alonso, a sus 44, siguen rindiendo a un gran nivel. Lewis ganó la mayoría de sus títulos cuando tenía entre 30 y 40 años. Por tanto, esta temporada no definirá toda mi carrera ni me derribará; al contrario, me hará aún más fuerte".
Te interesará:
Fórmula 1A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver
Fórmula 1Sin MGU-H, Honda F1 avisa de un posible problema con el turbo en México
Fórmula 1Newey lo confirma: su apuesta por la inclinación del Aston Martin fue equivocada
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Redacción Motorsport.com
Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
7 h
Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1
Los pilotos con más carreras en Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1 4 d
Los pilotos con más carreras en Fórmula 1
Más de
George Russell
A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver
Fórmula 1
Fórmula 1 4 h
A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver
Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
2 d
Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"
Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
2 d
Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1
Más de
Mercedes
Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
4 h
Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus
Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
3 d
Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º
Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 d
Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más
Últimas noticias
Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
5 min
Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"
Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"
Pérez afirma que se retirará de la F1 en 2029 y explica los motivos
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Pérez afirma que se retirará de la F1 en 2029 y explica los motivos
La FIA revela "13.000 amenazas de muerte" a Gasly y su familia tras una polémica con Colapinto
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 2 h
La FIA revela "13.000 amenazas de muerte" a Gasly y su familia tras una polémica con Colapinto
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse