Declaraciones

Fórmula 1 GP de México

Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"

Antonelli podría ser campeón del mundo de F1 este fin de semana en México. Russell, su compañero y favorito antes de empezar el año, asegura que no le afectará.

Redacción Motorsport.com

Editado: 29 oct 2026, 20:50

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

George Russell, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Aunque que Andrea Kimi Antonelli, compañero de equipo de George Russell en Mercedes, se proclame campeón este fin de semana depende únicamente de que termine entre los nueve primeros, la lucha por el segundo puesto entre los pilotos está siendo más reñida.

Actualmente, Russell ocupa el segundo puesto en la clasificación del campeonato con 242 puntos, seguido por Lewis Hamilton, a solo un punto de distancia, y por Max Verstappen, a seis. Charles Leclerc, por su parte, es cuarto, a nueve.

El piloto de Mercedes, en declaraciones en el jueves previo al GP de México, afirmó que su principal prioridad es alcanzar la estabilidad en el rendimiento: "Nunca en mi carrera había experimentado tantos cambios en el rendimiento, pero sé que sigue estando. Porque si eres capaz de mostrarlo en Bakú, no puedes haber perdido tu talento".

"Nuestro problema es que no somos capaces de repetirlo con la suficiente frecuencia. No sabemos a qué se debe. Nunca antes me había enfrentado a una situación así, ni como equipo ni en mi carrera personal. Por lo tanto, esa será mi prioridad en las últimas carreras de la temporada".

"Lo único que importa a cualquier piloto en la parrilla es la primera posición. Lo que uno sueña de niño no es ser el mejor de los demás. Por supuesto, quiero terminar lo más arriba posible y ganar tantas carreras como sea posible. Sin embargo, terminar la temporada con un impulso positivo es más importante que la clasificación final".

"Terminar segundo, tercero, cuarto o quinto no es algo que me quite el sueño. Lo que determinará todo esto serán las actuaciones que haga", afirmó.

Te interesará:

Cuando se le preguntó por su relación con su compañero de equipo Antonelli, líder del campeonato, Russell afirmó que su amistad va muy bien y que, a pesar de la rivalidad evidente en pista, no hay ninguna tensión entre ellos.

"A nivel personal, Kimi es realmente una persona estupenda y muy enérgica. Este año no ha habido ningún motivo para que no mantengamos nuestra buena relación. Este tipo de rivalidades suelen surgir por lo que ocurre en la pista o por ciertos comportamientos. La verdad es que Kimi ha rendido a un nivel superior al mío este año. Por eso no nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones con frecuencia".

«En lo que respecta a las carreras, por lo general nos mantenemos en nuestro ámbito y trabajamos con nuestros ingenieros para sacar el máximo partido a nuestros coches".

"Mi enfoque es el siguiente: no somos boxeadores que luchamos directamente entre nosotros en el ring. En realidad, luchamos contra nosotros mismos. Se puede comparar con un golfista. En la sesión de clasificación, das una vuelta tú solo. Tu rendimiento, ya sea bueno o malo, viene determinado por el trabajo y la preparación que has hecho".

"Por eso no me fijo en mi mayor rival para pensar en cómo vencerlo. En lugar de eso, me fijo en mí mismo y me pregunto qué debo hacer para no tener malos resultados. Además, intento comprender cómo me siento yo y cómo se comporta el coche en mis mejores momentos, para poder repetir esas condiciones con más frecuencia".

"Sinceramente, este año he aprendido más de lo que quería aprender sobre mí mismo. Los altibajos que se viven en este deporte son enormes. La razón es que todos nos tomamos nuestro trabajo muy en serio".

"Sin embargo, me recuerdo a mí mismo que tengo 28 años. Veo que Lewis Hamilton, a sus 41 años, y Fernando Alonso, a sus 44, siguen rindiendo a un gran nivel. Lewis ganó la mayoría de sus títulos cuando tenía entre 30 y 40 años. Por tanto, esta temporada no definirá toda mi carrera ni me derribará; al contrario, me hará aún más fuerte".

Te interesará:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1





Los pilotos con más carreras en Fórmula 1



Fórmula 1



Fórmula 1 4 d



Los pilotos con más carreras en Fórmula 1

Más de

George Russell





A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver



Fórmula 1



Fórmula 1 4 h



A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver





Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"





Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1

Más de

Mercedes





Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 h



Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus





Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º





Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más

Últimas noticias





Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 min



Russell: "Este año no definirá mi carrera; al contrario, me hará más fuerte"





Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"





Pérez afirma que se retirará de la F1 en 2029 y explica los motivos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Pérez afirma que se retirará de la F1 en 2029 y explica los motivos





La FIA revela "13.000 amenazas de muerte" a Gasly y su familia tras una polémica con Colapinto



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



La FIA revela "13.000 amenazas de muerte" a Gasly y su familia tras una polémica con Colapinto

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse