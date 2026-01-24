La sorprendente exigencia de Russell que Mercedes vetó en su renovación

George Russell ha revelado que, en el marco de sus últimas negociaciones contractuales con Mercedes, planteó una exigencia poco habitual. El británico, que renovó su contrato con el equipo de Brackley hacia el final de la temporada 2025 y competirá en 2026 junto a Andrea Kimi Antonelli, quería asegurarse un recuerdo muy especial.

El piloto de 27 años está decidido a ampliar su colección privada de coches. En su garaje ya se encuentra el coche de sus sueños, el Mercedes-AMG One. Por ello, parecía lógico que Russell intentara negociar un auténtico monoplaza de Gran Premio como parte de su nuevo contrato laboral. Sin embargo, ese deseo no se hizo realidad.

El problema del límite presupuestario

"Me encantaría coleccionar mis propios coches de Fórmula 1", explica Russell a Auto Motor und Sport. El inconveniente, sin embargo, es el reglamento financiero de la categoría reina.

"Pero debido al tope de costes solo producimos tres o cuatro monocascos al año", continúa Russell. Y lo compara con épocas pasadas: "Hace 20 años, cuando se podía probar sin límites, cada equipo construía entre 15 y 20 chasis, que se iban rotando con regularidad".

En este punto, las negociaciones terminaron siendo decepcionantes para el piloto de Mercedes. "Intenté conseguir un coche de Fórmula 1 durante mis últimas negociaciones contractuales, pero por desgracia no tuve éxito", admite abiertamente.

Russell pide una excepción para la producción de chasis

Para quizá poder hacerse con uno de los Silver Arrows en el futuro, Russell propone un ajuste en las normas. "Me gustaría que los equipos encontraran una forma de producir monocascos fuera del límite presupuestario", añade. De otros componentes, en cambio, no habría escasez.

"Tenemos suficientes de las demás piezas. Cada piloto dispone de cinco motores al año. Creo que Mercedes produce en total 60 motores por temporada", calcula Russell. Tampoco ve problemas en el apartado aerodinámico: "También tenemos muchos alerones traseros, para mucha, media y poca carga aerodinámica. Hay suficientes alerones delanteros y fondos planos. De todas las demás piezas tenemos al menos diez juegos".

El cuello de botella está únicamente en el corazón del coche: "Pero solo hay tres o cuatro monocascos. Quizá debería hablar de ello con la Federación Internacional del Automóvil, la FIA".

En lo deportivo, la temporada 2025 fue sólida para Russell: terminó el año en la cuarta posición del campeonato de pilotos, por detrás del campeón del mundo Lando Norris y de sus rivales Max Verstappen y Oscar Piastri. Con el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026, Russell espera ahora que se vuelvan a barajar las cartas, aunque de momento tendrá que seguir sin un coche de Fórmula 1 propio en su garaje.