Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"

Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado

Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"

Hamilton lamenta la estrategia de Ferrari: "Le di rebufo a Leclerc todo el tiempo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Hamilton lamenta la estrategia de Ferrari: "Le di rebufo a Leclerc todo el tiempo"

Gasly culpa a Colapinto en Bakú: "La sexta posición estaba ahí"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Gasly culpa a Colapinto en Bakú: "La sexta posición estaba ahí"

Piastri: "Encontramos ese plus cuando importaba, pero no había posibilidad con Russell"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Piastri: "Encontramos ese plus cuando importaba, pero no había posibilidad con Russell"

WSBK en Cremona - Lecuona lidera el viernes; Bulega empieza con dos caídas - Resumen y resultados

WSBK
WSBK
WSBK en Cremona - Lecuona lidera el viernes; Bulega empieza con dos caídas - Resumen y resultados
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Russell, atónito tras arrasar en Bakú: "Es el mayor margen de toda mi carrera"

George Russell arrasó en la clasificación de Bakú con una pole por más de ocho décimas y reconoció que nunca había logrado una ventaja semejante, ni siquiera en F2 o F3.

Pol Hermoso
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell llevaba todo el fin de semana avisando en Bakú, pero ni siquiera él esperaba terminar la clasificación de esta manera. El piloto de Mercedes firmó una vuelta prácticamente perfecta para lograr la pole del GP de Azerbaiyán 2026 con un 1:42.526 y, sobre todo, con una diferencia brutal: 0.837 segundos sobre Charles Leclerc y 0.838 sobre Oscar Piastri.

Una distancia impropia de una clasificación tan igualada como suele ser la Fórmula 1 actual y que dejó sorprendido al propio Russell nada más bajarse del coche.

"Ha pasado bastante tiempo, así que definitivamente sienta bien. Probablemente sea el mayor margen de toda mi carrera, incluso contando mis años en Fórmula 2 y Fórmula 3", reconoció el británico.

Russell había sido el más rápido tanto en los Libres 1 como en los Libres 2 del jueves y volvió a comandar la Q1 y la Q2, antes de rematar el trabajo cuando realmente importaba. Según explicó, el Mercedes le ha permitido atacar las calles de Bakú con una confianza especial durante todo el fin de semana.

"La vuelta ha sido realmente bonita. El coche se ha sentido genial este fin de semana y, en un circuito como este, cuando puedes acercarte tanto a los muros, la sensación es increíble", explicó.

Aunque el resultado final sugiera lo contrario, Russell sí veía una amenaza durante la clasificación: Max Verstappen. El neerlandés había terminado los Libres 3 como el más rápido, pero su último intento en Q3 quedó condicionado por las banderas amarillas y finalmente solo pudo ser octavo, a más de segundo y medio.

"Me estaba sintiendo bien, sinceramente. Max ha sido muy rápido este fin de semana. No sé qué le pasó al final, quizá con la bandera amarilla de Lando no pudo tener esa última oportunidad, así que habría sido interesante verlo", comentó Russell.

Un pequeño rebufo para completar "la vuelta perfecta"

Además del rendimiento del Mercedes, Russell reconoció que también recibió una pequeña ayuda en su vuelta definitiva. El británico salió a pista con espacio suficiente respecto a Isack Hadjar, pero lo bastante cerca como para beneficiarse de su estela en la larguísima recta de Bakú.

"Al final fue simplemente la vuelta perfecta. Tenía una buena distancia con Hadjar por delante, lo que me dio un pequeño rebufo. Probablemente me dio una o dos décimas adicionales en la recta, así que fue genial", detalló.

Ahora el objetivo cambia por completo. Russell partirá primero con Leclerc a su lado y Piastri tercero, consciente de que llegar primero a la curva 1 puede ser especialmente importante en un circuito donde cualquier error o coche de seguridad puede alterar la carrera.

"Estamos en una posición fantástica para luchar por la victoria, pero, por supuesto, esto es Bakú y puede pasar cualquier cosa", advirtió.

Y Russell ya espera un ataque inmediato de Ferrari: "Charles estará motivado y probablemente intentará tirarse por el interior en la curva 1. Pero, pase lo que pase, tengo confianza en que podemos luchar por la victoria".

Así fue la qualy:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso ironiza con su 'error' en la clasificación de Bakú F1
Siguiente artículo Sainz celebra el paso adelante de Williams: "La Q3 es una sorpresa"

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso

Gasly culpa a Colapinto en Bakú: "La sexta posición estaba ahí"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Gasly culpa a Colapinto en Bakú: "La sexta posición estaba ahí"

Antonelli admite su fallo: "Necesito hacerlo mejor, estas cosas no pueden pasarme"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Antonelli admite su fallo: "Necesito hacerlo mejor, estas cosas no pueden pasarme"

Así vivimos la clasificación de F1 del viernes del GP de Azerbaiyán 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Así vivimos la clasificación de F1 del viernes del GP de Azerbaiyán 2026
Más de
George Russell

Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

A qué hora es la carrera de F1 ¡este sábado! en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
A qué hora es la carrera de F1 ¡este sábado! en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver
Más de
Mercedes

Verstappen da el golpe en la FP3 y Mercedes pierde su gran ventaja en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Verstappen da el golpe en la FP3 y Mercedes pierde su gran ventaja en Bakú

A qué hora fue la clasificación de F1 en Bakú ¡hoy viernes! y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
A qué hora fue la clasificación de F1 en Bakú ¡hoy viernes! y cómo verla

Lo que Kimi Antonelli ha aprendido de Max Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Lo que Kimi Antonelli ha aprendido de Max Verstappen

Últimas noticias

Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"

Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado

Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"