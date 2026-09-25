Russell, atónito tras arrasar en Bakú: "Es el mayor margen de toda mi carrera"

George Russell llevaba todo el fin de semana avisando en Bakú, pero ni siquiera él esperaba terminar la clasificación de esta manera. El piloto de Mercedes firmó una vuelta prácticamente perfecta para lograr la pole del GP de Azerbaiyán 2026 con un 1:42.526 y, sobre todo, con una diferencia brutal: 0.837 segundos sobre Charles Leclerc y 0.838 sobre Oscar Piastri.

Una distancia impropia de una clasificación tan igualada como suele ser la Fórmula 1 actual y que dejó sorprendido al propio Russell nada más bajarse del coche.

"Ha pasado bastante tiempo, así que definitivamente sienta bien. Probablemente sea el mayor margen de toda mi carrera, incluso contando mis años en Fórmula 2 y Fórmula 3", reconoció el británico.

Russell había sido el más rápido tanto en los Libres 1 como en los Libres 2 del jueves y volvió a comandar la Q1 y la Q2, antes de rematar el trabajo cuando realmente importaba. Según explicó, el Mercedes le ha permitido atacar las calles de Bakú con una confianza especial durante todo el fin de semana.

"La vuelta ha sido realmente bonita. El coche se ha sentido genial este fin de semana y, en un circuito como este, cuando puedes acercarte tanto a los muros, la sensación es increíble", explicó.

Aunque el resultado final sugiera lo contrario, Russell sí veía una amenaza durante la clasificación: Max Verstappen. El neerlandés había terminado los Libres 3 como el más rápido, pero su último intento en Q3 quedó condicionado por las banderas amarillas y finalmente solo pudo ser octavo, a más de segundo y medio.

"Me estaba sintiendo bien, sinceramente. Max ha sido muy rápido este fin de semana. No sé qué le pasó al final, quizá con la bandera amarilla de Lando no pudo tener esa última oportunidad, así que habría sido interesante verlo", comentó Russell.

Un pequeño rebufo para completar "la vuelta perfecta"

Además del rendimiento del Mercedes, Russell reconoció que también recibió una pequeña ayuda en su vuelta definitiva. El británico salió a pista con espacio suficiente respecto a Isack Hadjar, pero lo bastante cerca como para beneficiarse de su estela en la larguísima recta de Bakú.

"Al final fue simplemente la vuelta perfecta. Tenía una buena distancia con Hadjar por delante, lo que me dio un pequeño rebufo. Probablemente me dio una o dos décimas adicionales en la recta, así que fue genial", detalló.

Ahora el objetivo cambia por completo. Russell partirá primero con Leclerc a su lado y Piastri tercero, consciente de que llegar primero a la curva 1 puede ser especialmente importante en un circuito donde cualquier error o coche de seguridad puede alterar la carrera.

"Estamos en una posición fantástica para luchar por la victoria, pero, por supuesto, esto es Bakú y puede pasar cualquier cosa", advirtió.

Y Russell ya espera un ataque inmediato de Ferrari: "Charles estará motivado y probablemente intentará tirarse por el interior en la curva 1. Pero, pase lo que pase, tengo confianza en que podemos luchar por la victoria".