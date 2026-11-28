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Fórmula 1 GP de Qatar

Russell y su irónico plan para ganar en Qatar: no acabar contra el muro ni hacer un trompo

George Russell bromeó sobre su accidente en Las Vegas y su trompo a la salida del pitlane en Brasil tras conseguir la pole para el GP de Qatar 2026 de F1.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 28 nov 2026, 20:45

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George Russell lleva un mes demostrando que su velocidad a una vuelta los sábados está fuera de toda duda. Sin embargo, convertir esas actuaciones en clasificación en buenos resultados los domingos ha sido una historia completamente diferente.

Después de verse superado por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, en las tres sesiones de entrenamientos libres del Circuito Internacional de Losail, Russell dio la vuelta a la situación cuando comenzó la clasificación del sábado por la noche. Lideró la Q1, la Q2 y la Q3, con un tiempo de 1:21.695 que le permitió superar al recién coronado campeón del mundo por 0,128 segundos.

De esta forma, Mercedes copó la primera fila de la parrilla por primera vez desde el Gran Premio de Canadá, en mayo, mientras que Russell consiguió su sexta pole de 2026 (la 13ª de su trayectoria en la F1), poniendo fin a una espera de ocho semanas desde Bakú.

A pesar de que Mercedes aventajó en casi medio segundo al tercer clasificado, Lando Norris (+0,480s), Russell mantuvo los pies en el suelo al hablar de sus expectativas tras la sesión.

"Ha sido una sesión fantástica. Hemos sido los más rápidos en cada vuelta y he tenido muy buenas sensaciones con el coche", dijo Russell. "Hemos sido competitivos en las clasificaciones de las últimas cuatro carreras. Es la cuarta carrera consecutiva en la que nos clasificamos en primera fila, pero todavía no he conseguido convertir ninguno de esos resultados en algo decente. Así que tengo muchas ganas de que llegue mañana".

Preguntado directamente sobre si finalmente podrá rematar el trabajo en la carrera del domingo, de 57 vueltas, Russell recurrió al humor negro.

"Normalmente diría que sí, pero viendo cómo han ido las últimas carreras, ¿quién sabe?", respondió Russell. "Así que intentaré no acabar contra el muro, como la semana pasada, e intentaré no hacer un trompo en el pitlane. Con suerte, podremos subir al podio".

Cuatro clasificaciones consecutivas en primera fila y una pesadilla los domingos

La irónica lista de objetivos de Russell resume a la perfección los motivos por los que no ha vuelto a subir al podio de un gran premio desde que resistió los ataques de Max Verstappen para ganar en Azerbaiyán por apenas 0,196 segundos el pasado 26 de septiembre.

En las seis citas disputadas desde Bakú, los problemas mecánicos, las sanciones en parrilla y los errores costosos han arruinado repetidamente fines de semana prometedores, especialmente durante su gran racha de resultados en las últimas cuatro clasificaciones (en rigor, se clasificó en primera fila en las cuatro, aunque una sanción por cambiar elementos de la unidad de potencia le hizo retroceder en la parrilla del domingo en Brasil).

En México, un problema con el despliegue de energía en la primera vuelta le privó de una posible victoria, precisamente la misma tarde en la que Antonelli terminó tercero para proclamarse campeón del mundo de pilotos, lo que llevó a Toto Wolff a consolar al británico después de la carrera.

En Brasil, después de haber recibido una sanción de cinco posiciones en parrilla por estrenar un motor de combustión interna, Russell perdió el control de la parte trasera del coche en una salida del pitlane de Interlagos que estaba húmeda y por la que apenas habían pasado coches. Posteriormente, admitió que no tenía "ni idea de lo que había pasado", justo el día en el que Mercedes se aseguró el título de constructores.

Y en Las Vegas, un toque contra el muro de la curva 5 convirtió una lucha por el podio en un noveno puesto y alimentó otra semana de intercambio de dardos con Verstappen.

Por qué Losail es el escenario ideal para romper la mala racha y el tercer puesto del Mundial en juego

Si Russell busca un circuito en el que poner fin a su sequía de seis carreras sin subir al podio, Lusail le viene como anillo al dedo al W17.

En otras declaraciones tras conseguir la pole, el británico atribuyó a las características del fluido trazado qatarí el hecho de que Mercedes haya podido sacar finalmente todo el potencial del paquete de mejoras que introdujo a mediados de temporada en Sepang.

"Este es el primer circuito realmente de alta velocidad que, creo, nos permite mostrar la carga aerodinámica que tenemos en ese tipo de curvas, y desde entonces no hemos dejado de evolucionar la puesta a punto".

George Russell, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Además, todavía hay posiciones importantes en juego en el campeonato de cara a las dos últimas citas de la temporada. Antes de la carrera del domingo, que arrancará a las 17:00h en España, Russell ocupa la cuarta posición del Mundial con 264 puntos, empatado con Norris, que saldrá tercero, y a solo tres puntos de los 267 de Lewis Hamilton, piloto de Ferrari que se clasificó en una discreta novena posición (+1,413s).

Con aire limpio desde la salida, la limitación de 27 vueltas por juego de neumáticos impuesta por Pirelli, que garantiza al menos dos paradas en boxes, y Verstappen partiendo desde la sexta posición, Russell no necesita hacer ninguna heroicidad el domingo por la noche.

Mantenerse alejado de los muros y salir del pitlane con las cuatro ruedas apuntando en la dirección correcta debería ser más que suficiente para poner fin a su sequía.

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