Russell y su lección en Madring: "Hay que pilotar un poco por debajo del límite"

George Russell volvió a encontrarse en Madrid con una sensación que empieza a repetirse demasiado esta temporada: tener velocidad, sentirse dentro de la pelea... y ver cómo, cuando llega el momento decisivo, Andrea Kimi Antonelli consigue sacar algo más. El británico terminó sexto la clasificación del GP de España 2026, a 0.325 segundos de la pole de Lando Norris y, sobre todo, a más de tres décimas de su compañero, que se quedó a solo 11 milésimas de estrenarse como poleman en Madring.

Y eso que el sábado de Russell había empezado de forma muy diferente. El piloto de Mercedes cerró la Q1 en primera posición, 56 milésimas por delante de Antonelli, y aseguró que después del pequeño toque contra el muro que sufrió al inicio de la clasificación continuó sintiéndose cómodo al volante del W17.

"No, no creo", respondió cuando le preguntaron si aquel contacto le había condicionado. "Obviamente, en ese momento estaba un poco preocupado, pero el coche estaba bien. Después terminé primero la sesión y a partir de ahí sentí que estaba en la pelea".

El problema llegó precisamente cuando había que encontrar esas últimas décimas en la Q3. Russell explicó que estaba mejorando claramente su vuelta definitiva, pero quiso exigir demasiado al coche en la curva 11 y todo se deshizo a partir de ahí.

"En la última vuelta estaba unas tres décimas por delante. Intenté apretar mucho en la curva 11, pero no pude hacerla y después perdí tiempo en el resto de la vuelta. Fue un poco molesto", admitió.

Russell profundizó después en lo ocurrido y señaló a una característica particular del nuevo asfalto madrileño. Madring ofrece mucho agarre, pero al mismo tiempo hace que los neumáticos deslicen más de lo que cabría esperar, una combinación que complica encontrar el límite exacto.

"Es una superficie extraña. Tiene muchísimo grip y, aun así, los neumáticos deslizan bastante. Así que realmente no lo sé. Mañana será muy interesante".

El británico insistió en que el toque contra las protecciones no fue el causante de su resultado. De hecho, recordó que inmediatamente después había conseguido mejorar sus tiempos. Su problema apareció al tratar de dar ese último paso que exige una vuelta de clasificación.

"Al llegar a la Q3, cuando intenté apretar ese poco más, los neumáticos simplemente no pudieron aguantarlo. Eso me costó un buen par de décimas, así que fue un poco frustrante".

"Es un circuito realmente difícil. Casi tienes que pilotar un poco por debajo del límite y después intentar extraer ese último poquito. Y eso es lo que me costó hoy".

Russell ve un problema en Madring: adelantar será difícil

Más allá de su propia clasificación, Russell dejó también una primera crítica al diseño del nuevo circuito de Madrid. Antes del fin de semana había comparado Madring con Yeda por sus curvas rápidas, pero después de completar sus primeras sesiones encontró también similitudes con Bakú por algunas de sus frenadas más incómodas.

"Se parece a Yeda por las curvas de alta velocidad, pero también tiene un poco de Bakú con algunas zonas de frenada complicadas", explicó.

Sin embargo, hay un aspecto que cambiaría: las oportunidades de adelantamiento.

"La pequeña frustración con el diseño es la falta de oportunidades claras para adelantar. En cualquier circuito, al final de una recta larga necesitas una oportunidad clara de adelantamiento, y aquí la recta más larga termina en esa sección cerrada de la rotonda. Probablemente es lo único que nos gustaría que fuese diferente".

Precisamente por eso, Russell cree que la degradación de los neumáticos tendrá un papel decisivo el domingo. Si Pirelli aguanta demasiado bien, teme una carrera prácticamente bloqueada; si ocurre lo contrario, espera que Madring pueda ofrecer un escenario completamente distinto.

"Creo que la degradación va a definir la carrera de una forma u otra. O no habrá degradación y será una procesión, o habrá muchísima y será bastante caótica. Seguro que ese será el gran factor".

Russell partirá sexto, tres filas por detrás de un Antonelli que volverá a arrancar desde primera línea. Y en un circuito donde el propio británico ya advierte que recuperar posiciones no será sencillo, el precio de esas décimas perdidas en Q3 puede acabar siendo bastante mayor que las 314 milésimas que separaron a los dos Mercedes en la tabla de tiempos.