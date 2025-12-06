Russell revela su plan con el rebufo de Verstappen y admite que sobrepilotó

George Russell explicó su mensaje por la radio del equipo pidiendo un rebufo de Max Verstappen en los últimos intentos de la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, admitiendo que "forzó demasiado" en sus propias vueltas.

El piloto de Mercedes saldrá cuarto en el gran premio del domingo en Yas Marina Circuit, junto al aspirante al título Oscar Piastri, aunque esperaba mejorar su posición con un poco de ayuda de Verstappen.

Russell había liderado los Libres 3 para demostrar que estaba en la lucha, y lo hizo de nuevo en la Q2 con su última vuelta de esa sesión, poniendo a los líderes del campeonato en estado de alerta —o, en el caso del poleman Verstappen, de satisfacción— al ver que el británico podía colarse entre los cuatro primeros.

Sugiriendo que estaría en el interés de Verstappen ayudarle, Russell explicó que su mensaje por radio pedía a su equipo que ajustara su salida del pit lane en los últimos intentos de la Q3 para coincidir con la vuelta de entrada a box del cuatro veces campeón, añadiendo que "probablemente me dará un rebufo" en el proceso.

Si Verstappen mantiene el liderato en la curva 1, necesita dos coches entre él y Lando Norris para ganar el título.

"Fue más bien una insinuación para que Red Bull Racing, en su muro, lo tuviera en cuenta", explicó Russell sobre su mensaje por radio.

"Max salió pronto en la primera tanda de la Q3, así que estaba en posición de hacerlo, y ellos obviamente necesitan a alguien ahí metido en la lucha".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Finalmente, Russell no pudo meterse en el top 3, ya que sus vueltas de Q3 estuvieron marcadas por momentos en los que la parte trasera del coche se le movió. En su primera tentativa en la lucha por el top 10, Russell tuvo que corregir la zaga a la salida de la curva 14 y se libró por poco de tocar el Armco que se eleva imponente al exterior de la pista.

Cuando Russell hizo su segundo intento en la Q3, que no coincidió con la vuelta de entrada a box de Verstappen porque el piloto de Red Bull salió más tarde a pista, volvió a tener que controlar una trasera muy nerviosa al pasar por encima del piano de salida en la última curva. Achacó esto a haber pilotado por encima del límite en esa vuelta, al sentir que necesitaba empujar más para luchar con el top 3 debido a la diferencia que había entre los neumáticos nuevos de Q2 y Q3.

Añadió que esperaba que Verstappen intentara frenar a los McLaren si salía de la primera curva en cabeza, y percibía que eso podría generarle oportunidades.

"Ha sido complicado, la verdad", dijo. "Creo que, siendo realistas, sabía que no estábamos en la lucha con los tres primeros. Fui primero en la Q2, pero esos tres pilotos estaban con neumáticos usados, así que forcé demasiado en la Q3".

"No fue una sesión limpia, pero el resultado no iba a ser mejor que antes".

"Si terminamos la primera vuelta en el orden en que salimos, entonces está claro que [Max] no va a escaparse y regalarle a Lando un podio fácil".

"Pero todo puede cambiar después de la primera vuelta. Si Lando hace una buena salida y se pone líder, el campeonato está sentenciado. No tenemos el ritmo, pero estoy seguro de que habrá oportunidades".