Mercedes dejó muy buenas sensaciones durante la última jornada de pruebas en Barcelona, y al llegar a Bahrein sorprendió a todo el mundo con una actualización aerodinámica que provocó alguna que otra duda entre sus máximos rivales.

Sin embargo, a la escudería alemana le costó mucho más de lo esperado encontrar la configuración correcta para el W13 en el Circuito Internacional de Sakhir, al menos aparentemente y a juzgar por las palabras de los involucrados y los tiempos en pista.

Una vez concluido el sábado que ponía punto y final a la pretemporada de la Fórmula 1 en 2022, George Russell analizó todo lo sucedido y aseguró que el pesimismo que se respira dentro de Mercedes es real y no una simulación, tal y como apuntan algunos de sus contrincantes.

Tras acabar a un segundo de distancia del mejor tiempo marcado por Max Verstappen con el mismo neumático, el C5, el más blando de todos, el nuevo piloto de Mercedes reconoció que la situación ahora mismo no es muy prometedora para el equipo.

"Creo que no somos tan competitivos como nos gustaría, para ser sincero. Creo que el Ferrari y el Red Bull están un paso por delante. En general, estamos más atrás de lo que nos gustaría".

"Creo que los chicos en la fábrica van a encontrar la solución, tenemos un buen potencial, solo necesitamos encontrar la manera de desbloquear ese rendimiento", añadió.

Russell también habló del porpoising, que pese a todos los cambios realizados, continúa siendo el principal quebradero de cabeza para la estructura de Brackley.

"Sabemos nuestros puntos débiles. Solo hay que ver los videos para ver cómo rebota el coche, no podemos ponerlo en la ventana correcta. El equipo ha trabajado muy duro para encontrar una solución a esto, pero aún no la hemos encontrado".

En cuanto al cambio radical que el Mercedes W13 mostró por primera vez en los test de Bahrein, el #63 explicó que no se siente tan diferente desde dentro como se ve desde fuera.

"No, en realidad no. Desde el exterior se ve radicalmente diferente, ¡pero la apariencia no lo es todo! Sigue siendo el mismo coche, sigue teniendo los mismos problemas que tuvimos en Barcelona", concluyó George Russell.

Del 18 al 20 de marzo de la próxima semana, la Fórmula 1 llevará a cabo su primera carrera de la temporada 2022, un Gran Premio de Bahrein en el que Mercedes y todos los demás equipos mostrarán por primera vez su rendimiento real. ¿Quién habrá escondido más?