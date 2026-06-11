Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Barcelona.- Hay derrotas que duelen por el resultado. Y otras que desgastan porque ni siquiera dependen de ti. George Russell llega al Gran Premio de Barcelona-Catalunya con la sensación de haber perdido demasiado terreno en el campeonato, pero también con la convicción de que gran parte de ese daño no refleja realmente su nivel.

Mientras Andrea Kimi Antonelli encadena cinco victorias consecutivas y se escapa al frente del Mundial, el británico aterriza en Montmeló tercero en la clasificación y a 68 puntos de su compañero. Una distancia que parece enorme sobre el papel, pero que Russell se niega a interpretar como una sentencia.

El piloto de Mercedes todavía arrastra la frustración de Mónaco, donde su carrera quedó arruinada por la polémica sanción derivada de una infracción en boxes. Una situación que sigue sin entender del todo.

"Es muy frustrante cuando algo aparentemente fuera de tu control y del control del equipo destruye completamente tu fin de semana", lamentó. De hecho, reconoció que intentó convencer a la FIA para que la sanción se aplicara después de la carrera y no durante la prueba: "Una vez cumples un drive-through ya no hay vuelta atrás".

"La presión ha desaparecido"

Sin embargo, después de unos días de reflexión, Russell ha decidido cambiar radicalmente el enfoque. "Ahora mismo siento que la presión ha desaparecido", confesó. "Voy a intentar disfrutar de cada carrera, ni siquiera pensar en el campeonato. Está demasiado lejos en este momento".

El británico cree que la clasificación actual no cuenta toda la historia. Si la temporada hubiera sido simplemente neutral, sin golpes de mala suerte ni problemas mecánicos, considera que estaría peleando mucho más cerca de Antonelli.

"Creo que tendría tres podios más y quizá alguna victoria adicional", explicó. "Seguiría probablemente por detrás de Kimi, porque está haciendo un trabajo increíble, pero la imagen sería totalmente diferente".

La clave para reencontrarse pasa por dejar de buscar respuestas obsesivamente. Tras analizar las últimas carreras, Russell ha llegado a una conclusión: cuanto más intenta entender cada detalle, peor le va. "Quiero volver a confiar en mis instintos", aseguró. "El año pasado apenas miraba los datos. Me subía al coche, pilotaba rápido y funcionaba".

El propio Antonelli se ha convertido en el mejor ejemplo para esa teoría. Russell observa cómo su compañero atraviesa un momento de gracia sin haber cambiado nada fundamental en su pilotaje. "Su estilo de conducción es exactamente el mismo que el año pasado. Simplemente todo está encajando para él", afirmó. "Sé que también puede volver a encajar para mí, la batalla ahora es conmigo mismo".

En los momentos más complicados, Russell ha encontrado apoyo tanto en su psicólogo deportivo, con quien trabaja desde hace seis años, como en el propio Toto Wolff. "Toto ha sido excepcionalmente comprensivo durante este periodo. Creo que nuestra relación nunca ha sido tan cercana", reveló.

Y aunque insiste en que no quiere obsesionarse con el campeonato, tampoco da nada por perdido. Un mensaje de Susie Wolff tras Mónaco le ayudó a poner las cosas en perspectiva. "Me recordó que solo hemos completado el 27,3% de la temporada. Tuve que comprobar las matemáticas porque no me lo creía", bromeó.

Por eso Barcelona no representa una última oportunidad. Ni siquiera una carrera decisiva. Para Russell, es simplemente el primer paso de una reconstrucción personal. Menos cálculos. Menos presión. Más instinto. El mismo método que le llevó hasta la Fórmula 1 y que ahora espera que vuelva a acercarle a la cabeza.