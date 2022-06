El "arriesgado" adelantamiento de Russell a Norris que no se vio en TV

Cargar el reproductor de audio

Lando Norris salió de los boxes con neumáticos de seco por delante delante de George Russell y se colocó en medio de la trazada, obligando al piloto de Mercedes a girar a la derecha y pasarle en la subida al casino.

La maniobra decidió el quinto puesto a favor de Russell, que el sábado se había clasificado justo detrás de Norris.

Sin embargo, en aquel momento, los telespectadores no supieron nada del adelantamiento que acababa de suceder, ya que Russell ya estaba por delante de Norris antes de que empezara la secuencia de paradas, debido a que el de McLaren había cambiado a los intermedios.

Posteriormente, se ha podido ver en las redes sociales un vídeo grabado por la cámara onboard del monoplaza de Russell.

"Fue una carrera positiva, creo", dijo el inglés cuando Motorsport.com le preguntó sobre la misma. "Con el neumático duro fuimos el coche más rápido en la pista en algunos momentos, y realmente estaba buscando los límites, y eso fue muy agradable".

"No mostraron mi adelantamiento a Lando, lo que fue un poco decepcionante. Salió de los boxes justo delante de mí y se cruzó y yo conseguí adelantarle con la pista mojada".

"Así que ha estado muy bien. Y sí, me las arreglé [para llegar] hasta el final, no fue fácil con el neumático medio".

Al explicar el sobrepaso a Sky F1, el británico dijo: "[El adelantamiento] se sentía bastante arriesgado desde dentro del coche para ser Mónaco en condiciones de mojado, pero obviamente no fue lo suficientemente bueno para el realizador. Así que, ¡para la próxima!".

Sin embargo, Norris no ofreció una respuesta similar cuando Motorsport.com le preguntó sobre esta reacción de Russell al adelantamiento. El de McLaren insistió en que, simplemente, se debió a la diferencia de temperatura en sus neumáticos.

"¿Súper? Si eso fue un súper adelantamiento, entonces es que ha estado haciendo adelantamientos de mierda hasta ahora", dijo el piloto de McLaren. "Acababa de entrar a boxes para montar neumáticos de seco".

"Y él, obviamente, llevaba una vuelta más con los neumáticos de seco".

"Él tenía neumáticos más calientes, los míos estaban fríos. Y me pasó, es bastante simple. No me impresionó en absoluto. Estaba más frustrado en ese momento".

Repasa cómo queda el mundial después del GP de Mónaco: Así queda el mundial de F1 2022 tras Mónaco: puntos y posiciones