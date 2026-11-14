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Fórmula 1

Russell, ante el riesgo de convertirse en el "Barrichello de Antonelli", según Ralf Schumacher

Ralf Schumacher cree que George Russell tampoco tendrá ninguna oportunidad frente al nuevo campeón del mundo, Kimi Antonelli, dentro de Mercedes durante los próximos años.

Ruben Zimmermann

Publicado: 14 nov 2026, 17:51

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George Russell comenzó la temporada 2026 de Fórmula 1 como el gran favorito para conquistar el Mundial. Por eso, la decepción debió de ser todavía mayor cuando, a falta de cuatro carreras para el final, no fue él quien se proclamó campeón del mundo, sino su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

Después de que Russell superara claramente a Antonelli durante la temporada de debut del italiano en 2025, la situación dio un vuelco por completo este año con la llegada del nuevo reglamento. Y el expiloto y analista Ralf Schumacher sospecha que esta jerarquía tampoco cambiará en 2027.

"Todo está decidido", afirma en el podcast Backstage Boxengasse de Sky, donde explica que Russell únicamente tendrá alguna oportunidad frente a su compañero de equipo "si Kimi Antonelli, por alguna razón, no consigue adaptarse al nuevo paquete".

Schumacher considera que, como campeón del mundo, el italiano probablemente podrá competir con mucha menos presión el próximo año. "Ahora ya es campeón del mundo. Creo que, por lo que se puede ver, está incluso un poco más liberado", asegura el ganador de seis grandes premios.

El primer título mundial suele considerarse el más difícil de conseguir. "Entonces sabes que, a partir de ahora, todo lo demás es un extra y ya no una obligación", explica Schumacher.

"En camino a ser el Barrichello de Antonelli"

En cambio, la presión recae ahora sobre Russell, que corre el riesgo de acabar convirtiéndose en "el Barrichello de Kimi Antonelli", comenta el analista entre risas.

Rubens Barrichello compitió para Ferrari entre 2000 y 2005 y, para muchos aficionados a la Fórmula 1, representa el ejemplo perfecto de segundo piloto. Durante aquella etapa, Michael Schumacher conquistó cinco títulos mundiales consecutivos con la Scuderia, mientras que Barrichello nunca consiguió proclamarse campeón.

Russell tiene ahora "muchísimo trabajo por delante" para evitar que se repita una situación semejante. Según Schumacher, el británico debe confiar en que el nuevo Mercedes "se adapte quizá mejor a su estilo de pilotaje y que, gracias a ello, los problemas que tiene actualmente desaparezcan un poco".

"De lo contrario, veo un futuro muy negro para él", sentencia el analista.

De hecho, Russell corre actualmente el riesgo de no terminar siquiera como subcampeón del mundo por detrás de su compañero de equipo. En la lucha por la segunda posición del campeonato, el británico se encuentra a 17 puntos de Max Verstappen cuando solo quedan tres carreras para el final de la temporada.

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