Russell cambiaría las sanciones por adelantar fuera de la pista en F1

El director de la GPDA comentó que una posible solución al problema de adelantar más allá de los límites de la pista en la Fórmula 1 es aplicar una penalización a quienes lo hagan que implique perder posiciones en lugar de tiempo extra.

El propio George Russell ha sido culpable en varias ocasiones de realizar algún movimiento que implique salirse del circuito, pero que sirva para ganar una posición crucial en la pista. Sin embargo, el inglés se abre a la posibilidad de dejar a un lado la sanción de cinco segundos, que es la penalización estándar.

En la carrera al sprint de Austin del pasado fin de semana, el piloto de Mercedes recibió una penalización tras adelantar a Oscar Piastri, pero aunque finalmente perdió un puesto en los resultados finales en favor de Pierre Gasly, al final salió mejor parado que si le hubieran colocado detrás del piloto de McLaren por perder posición.

Tras el sábado de Estados Unidos, el compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, pidió sanciones más duras en tales circunstancias. Russell cree que descontar a los pilotos una o más posiciones anularía la tentación de arriesgarse y aceptar el golpe de los cinco segundos, para después intentar superarlo.

"Creo que las penalizaciones de tiempo dependen mucho de la carrera", dijo. "Hemos hablado de una posible penalización por posición, que es más penalizadora".

Russell hizo hincapié en que la cuestión depende en gran medida del circuito, ya que no hay muchos lugares donde haya oportunidades claras de obtener una ventaja.

"Si hay grava, si alguien te empuja, vas a acabar en la grava", explicó. "Así que en realidad no estás planeando ir allí. En cambio, yo siempre tenía la intención de ir por el exterior, con la esperanza de que me dejaran un poco de espacio. Y si no lo hacían, me empujaban a [una zona] de asfalto. Y te preocupan las consecuencias. No me gusta correr así".

"Y algo tiene que cambiar. Sólo hay tres circuitos en toda la temporada en los que es así. Al fin y al cabo, todos corremos con las mismas reglas. Y, naturalmente, si corres en Mónaco, no puedes ir más allá del límite, porque acabarás en el muro. Cuando corres en Japón [igual], porque acabarás en la grava".

"Mientras que aquí [por Austin] la única consecuencia es salirse a un poco de asfalto. En Monza, por ejemplo, al salir de boxes, me pasé del límite, sabiendo que tenía una 'tarjeta para salir de la cárcel' [por el hecho de que había una escapatoria de asfalto]. Y lo mismo en Barcelona. No quieres [llegar a eso]. Así que la FIA tiene que encontrar la manera de evitarlo", finalizó Russell.