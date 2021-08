Russell y Bottas rechazan hablar de la decisión de Mercedes para 2022

Russell aspira a sustituir a Valtteri Bottas en Mercedes el próximo año tras liderar el equipo Williams desde que debutó en la F1 en 2019, y es también parte del programa de jóvenes pilotos de la escudería germana.

El director de Mercedes, Toto Wolff, había dicho que el equipo tomaría una decisión sobre quién sería el compañero de Lewis Hamilton el próximo año durante los meses de verano, pero aún no han anunciado nada antes del regreso de la F1 en Spa este fin de semana después de un descanso de tres semanas.

Russell y Bottas asistieron juntos a la rueda de prensa previa del Gran Premio de Bélgica el jueves, y se les preguntó si ya sabían lo que iban a hacer el año que viene.

"No hay noticias que revelar todavía", declaró Bottas, que luego añadió: "Quizás sepa algo, quizás no. Pero como he dicho, no hay noticias que compartir".

Cuando le preguntaron directamente si es que aún no se había tomado una decisión o si es que no era el momento adecuado para revelar nada, Bottas respondió: "No hay noticias que compartir. No necesito aclarar ninguna razón para ello".

"Creo que lo mismo para mí y para George, tenemos un trabajo que hacer aquí, y no hay noticias que dar, vamos a centrarnos en las carreras y en conseguir el máximo de puntos para el equipo con el que corremos".

Russell no cree que haya ningún anuncio sobre su futuro antes del Gran Premio de Holanda del próximo fin de semana en Zandvoort.

"No hay ninguna noticia que compartir en este momento", comentó Russell. "Obviamente, seguimos negociando durante las vacaciones de verano, pero no hay nada que anunciar de una manera u otra este fin de semana, y probablemente tampoco el próximo, para ser sincero".

"Creo que no hay problema. Hay que hacer las cosas bien y no rápido, digamos".

La decisión de Mercedes será la primera gran ficha en el dominó del mercado de pilotos de la F1 para la próxima temporada, lo que la convierte en una decisión importante para el paddock en su conjunto.

Russell dijo que no había "ningún problema real" en el hecho de que aún no se haya anunciado nada, cuando Motorsport.com le preguntó si retrasar la decisión supondría un problema.

"Ambos somos afortunados de que Mercedes nos cuide de alguna manera, y ambos confiamos en que cuidarán de nuestro futuro, de una manera u otra", explicó Russell.

"Por mi parte, hablando por mí, no hay problemas. Ya sea mañana, ya sea después de Abu Dhabi, supongo que tienes que confiar en la gente que vela por ti".

Bottas coincidió en que "no es problemático" que aún no se haya anunciado nada, ya que no es "nada nuevo" para él, puesto que en años anteriores ha esperado hasta Spa para tener resuelto su futuro con Mercedes.

"En cuanto a la situación en general, estoy completamente bien con ella", dijo Bottas.

"Sólo hay que bajar la cabeza y centrarse en el fin de semana, y estoy bastante seguro de que las próximas semanas pasarán volando con el triplete de carreras, y estamos metidos en una buena batalla como equipo, así que ese es el enfoque principal".

"Al final, las cosas se arreglarán solas, ya veremos".

En caso de que Bottas deje Mercedes después de cinco temporadas, se entiende que el finlandés está en la lista de candidatos de Alfa Romeo para 2022.

Wolff había insinuado antes de las vacaciones de verano que el equipo no tenía por qué hacer pública su decisión sobre el piloto inmediatamente después de haberla tomado.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, dijo: "Se trata de que nos juntemos nosotros y con Mercedes para decidir el futuro de nuestra alineación de pilotos".

"Tomaremos una decisión durante el verano y luego decidiremos cuándo comunicarla".