Russell: "He asumido que todo lo que diga va a ser analizado con lupa"

El joven británico sorprendió a propios y extraños en el Gran Premio de Singapur de 2022, cuando cuestionó la agresividad de Mick Schumacher en su batalla por la posición.

"Schumacher está defendiendo como si fuera la carrera de su vida, caray", declaró en un momento dado, cuando su lucha acabó en un toque. Después de su primera temporada en Mercedes, George Russell dijo que ese momento con el alemán le ha demostrado que hay comentarios que, de seguir en Williams, nunca habrían trascendido.

"Esas cosas que son parte de la experiencia cuando estás delante," dijo. "Todo lo que haces se analiza con lupa y ese tipo de comentarios no se habrían tenido en cuenta en 2021, pero creo que tiene dos partes [el mensaje de radio], una, defender tu visión, y la otra, tratar de descargar algunas frustraciones. Y a veces te olvidas de que todo el mundo puede oír lo que dices".

Russell cree que el mensaje de radio de Schumacher también tuvo un tono más agresivo de lo normal debido a que el incidente ocurrió en un punto delicado del circuito: "Mi comentario con Mick [Schumacher] fue más fruto de la frustración por mi parte. He viajado al otro lado del mundo, he puesto tanto esfuerzo en esa carrera, y termino luchando fuera de los puntos".

"Estoy frustrado, disgustado. Y cualquiera que esté frustrado o disgustado, físicamente agotado, va a actuar sin pensar demasiado, en caliente", continuó. "Si vas a correr en la cinta durante una hora y media, a 30 grados de calor, con mucha humedad, y has estado sobrecargado mentalmente, en cuanto aparezca algo que va en tu contra vas a estar frustrado".

Russell dijo haber asumido el hecho de que, como alguien que lucha por ganar en la Fórmula 1, todo lo que dice ahora es de dominio público: "Esto forma parte de mi experiencia. Primero tengo que controlar la frustración, y después pensar si realmente es necesario decir eso públicamente, y creo que ese es uno de los retos de este deporte".

"No tienes privacidad. He elegido ser piloto de carreras, porque mi sueño es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1. Mi sueño no es ser famoso, estar delante de las cámaras de televisión un día sí y otro también, mi trabajo y mi sueño es correr y ganar", explicó el británico.

"Algunos de esos comentarios se hacen olvidando que hay millones y millones de personas viéndolo en casa, y cada palabra está siendo escrita y analizada con lupa", dijo. "Eso también es una experiencia para mí. Como he dicho, hice muchos comentarios como este en el pasado, pero a nadie le importaba un comino".

