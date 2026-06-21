Russell habla del apoyo de Toto Wolff tras un inicio de año muy complicado en F1

Después de cuatro años sin penas ni glorias en Mercedes, por fin George Russell cree que tiene en sus manos un coche capaz de ganar el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, su inicio en esta temporada 2026 no ha sido el esperado y su joven compañero Andrea Kimi Antonelli ha cogido la delantera.

Eso ha provocado ya una serie de rumores que colocan al piloto británico fuera del equipo Mercedes en caso de que Toto Wolff pudiese fichar a Max Verstappen.

No obstante, en una conversación con la propia F1, George Russell habló de su relación con Toto Wolff, el hombre que le dio la oportunidad de unirse a la academia del equipo, apoyó su ascenso progresivo y, en última instancia, lo puso al volante de un Mercedes, parece ser mejor que nunca.

"Hace ya doce años que nos conocemos" dice Russell, recordando la presentación de PowerPoint que le hizo a Toto Wolff en la fábrica de Mercedes en Brackley.

A través de las victorias y los tropiezos, los momentos de euforia y de dolor, Russell cree que su relación con Wolff se ha fortalecido cada vez más, incluso durante las primeras carreras de la temporada 2026. De hecho, ya no es una relación meramente deportiva.

"Nos hemos vuelto muy cercanos, sobre todo en los últimos años. Pasamos casi todos los días juntos cuando estamos en casa. Carmen [la pareja de Russell] y yo tenemos una relación muy estrecha con Susie y Toto".

"Hemos pasado por altibajos, empezando por los años en que estaba en Williams, donde yo intentaba subir a Mercedes, luego cuatro años de relativo fracaso para nosotros, sin luchar por el campeonato… Llegar a Melbourne [este año], conseguir el doblete junto a Kimi, fue como decir: 'Hemos vuelto'".

El piloto británico de Mercedes, que ahora mismo es tercero en la clasificación, 50 puntos por detrás de Antonelli y nueve por detrás de Lewis Hamilton, asegura que ha hablado de su situación actual con Toto Wolff, quien está siendo un gran apoyo para él.

"Aunque estas últimas carreras han sido muy duras para mí, hablé de ello con Toto sobre todo lo que hemos pasado estos últimos cuatro años y en lo mucho que hemos luchado para que Mercedes volviera a la cima. Es algo que me llena de orgullo", concluyó.

Toto Wolff, Director de Mercedes AMG Petronas F1 Team, George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images