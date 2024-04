Russell cree que Alonso no "merece más" que otros pilotos ganar en F1

El gran nombre de la semana fue Fernando Alonso, que llenó todos los titulares por su renovación a largo plazo con Aston Martin. Y aunque muchos alababan la mentalidad del español de continuar con sus más de 42 años, George Russell quiso alzar la voz para decir que no solo él se merece una victoria a pesar de que la lleve buscando más de una década en la Fórmula 1.

"Creo que hay muchos pilotos que merecen ganar más grandes premios, y hay muchos pilotos que merecen estar luchando por los campeonatos", aseguró el de Mercedes. "Y si tomamos a Lewis [Hamilton] y Max [Verstappen] como dos ejemplos, Lewis estaba dominando y Max estaba luchando por una victoria aquí y allá, y ahora es completamente lo contrario".

"No es que Max se haya convertido de repente en un gran piloto de la noche a la mañana y Lewis lo haya perdido, es solo por la forma en que el deporte y los reglamentos han cambiado", explicó. "Así que Fernando [Alonso] es uno de los mejores pilotos de la parrilla y merece estar luchando de la misma manera que Charles [Leclerc] y Lando [Norris], además de Lewis, Max. Todos merecemos luchar por el campeonato y por las victorias, y eso es lo ideal para el deporte, así que no se merece ni más ni menos que los pilotos que he mencionado".

Dejando a un lado todo ello, se le preguntó sobre cómo de negativo era perder posiciones en el mundial de constructores después de ser subcampeones en la pasada campaña, puesto que en el inicio de 2024 son cuartos, un solo punto por delante de Aston Martin: "Al final del día, la Fórmula 1 es muy competitiva en este momento, creo que ha pasado mucho tiempo desde que vimos a cuatro equipos luchando todos por esa segunda mejor posición".

"Red Bull está un poco por delante de todos en un lugar cómodo, y no estamos satisfechos con la posición en la que estamos, todo el mundo está muy motivado en mejorar", dijo. "Hemos cometido errores en estos dos últimos años. Sabemos que, como ha dicho Lewis, en retrospectiva habríamos hecho las cosas de otra manera, pero solo podemos centrarnos en el aquí y ahora, en las mejoras".

"Solo han pasado cuatro carreras. Las tres últimas fueron en circuitos muy similares, de naturaleza de alta velocidad", comentó. "En Yeda, Melbourne y Suzuka, vimos que éramos mucho más competitivos que en Sakhir, clasificándonos terceros, y quizá deberíamos haber terminado en el podio si no hubiera sido por los problemas de la unidad de potencia".

"Así que, como dije en la última carrera, si la temporada hubiera empezado con cuatro circuitos diferentes, ahora podríamos estar en una posición muy diferente. El tiempo dirá cómo nos va este fin de semana", continuó el de Mercedes. "Tenemos cosas que mejorar, y confío en que el equipo se esté dejando la piel para conseguirlo".

Lee lo que Fernando Alonso opina sobre su renovación: Fórmula 1 Alonso habló con Red Bull F1 antes de su "fácil decisión" con Aston Martin

George Russell quiere recuperar el estado de forma que la escudería alemana presentaba antes del inicio de las reglas de monoplazas con efecto suelo, y analizó todo lo que recabaron del último gran premio: "Creo que las pequeñas cosas marcan una gran diferencia en el resultado global, una o dos décimas extra en la clasificación, te sitúan cuatro posiciones más arriba en la parrilla".

"No habríamos tomado la audaz decisión de salir con el duro, que con la información que teníamos en ese momento era la decisión correcta, y la carrera habría sido muy, muy diferente", explicó. "Así que creo que estamos en una batalla de estrechos márgenes en este momento, y pienso que hemos estado en el lado equivocado de eso en los últimos fines de semana de carreras, en dos circuitos que no creo que se adapten a las características de ese coche".

Mira cómo están las posiciones de los mundiales de Fórmula 1: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 tras Japón: puntos y posiciones del campeonato

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!