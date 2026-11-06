Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Un Russell "agotado" tendrá una penalización en la parrilla del GP de Sao Paulo de F1

George Russell afronta un nuevo contratiempo después de que Mercedes y el piloto británico hayan decidido asumir una penalización de parrilla programada para el Gran Premio de Brasil de este fin de semana.

Filip Cleeren

Editado: 6 nov 2026, 17:08

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El piloto de Mercedes, George Russell, perderá cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 del domingo después de montar su sexto motor de combustión interna de la temporada.

Tras sufrir dos problemas relacionados con la unidad de potencia a principios de año, el último de ellos después de una avería en el GP de Bahrein, disputado en Malasia, Russell sabía que necesitaría utilizar un sexto motor de combustión antes de que terminara la temporada.

Teniendo en cuenta la espectacular remontada de Lewis Hamilton en la carrera sprint de 2021, cuando pasó de la 20ª a la quinta posición con Mercedes, el equipo consideró que Interlagos era un lugar tan bueno como cualquier otro para asumir la penalización.

Como Russell ya había superado el límite inicial de cuatro unidades por temporada en Singapur, este motor adicional solo le supondrá una sanción de cinco posiciones en la parrilla.

"Sabíamos que tendríamos que asumir una penalización de parrilla en algún momento entre Singapur y el final del año, y pensamos que este era un buen lugar para hacerlo", explicó Russell a través de las redes sociales de Mercedes.

"Obviamente, Lewis recibió una penalización muy importante aquí hace unos años y le fue bastante bien. Cinco posiciones tampoco están tan mal".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Planificada o no, esta penalización supone un nuevo contratiempo para Russell después de una temporada 2026 de pesadilla, en la que nunca ha conseguido encontrar la regularidad necesaria y ha terminado viéndose superado por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, recientemente proclamado campeón del mundo.

Durante su comparecencia del jueves, Russell reconoció que la cantidad de veces que ha tenido que recuperarse después de un fin de semana decepcionante, que han sido muchas, ha terminado pasándole factura.

"Creo que esta temporada me siento un poco agotado de tener que levantarme constantemente. Cuando te tiran al suelo, te vuelves a levantar, pero entonces te vuelven a derribar y tienes que levantarte otra vez. Esperaba tener que hacerlo quizá un par de veces durante la temporada, no cada dos fines de semana", comentó con una sonrisa irónica.

Russell, que ha caído hasta la cuarta posición del campeonato por detrás de Max Verstappen y Hamilton, siempre ha defendido que el reglamento de las unidades de potencia de 2026 perjudicaba su estilo natural de pilotaje, lo que le ha obligado a pasar toda la temporada intentando adaptarse.

Sin embargo, con los cambios reglamentarios previstos para el próximo año, que reducirán la proporción de potencia eléctrica, entre otros ajustes, Russell confía en poder dejar atrás esta mala temporada.

"La unidad de potencia cambiará el año que viene. Los neumáticos también cambiarán ligeramente. He tenido muchos más años buenos que malos. No creo que exista ningún deportista, ni ninguna persona en el mundo, que tenga años fantásticos absolutamente todas las temporadas", explicó.

"Lo importante es cómo te recuperas de esos años, cómo mantienes la confianza y el valor para volver a la senda positiva, y esa fortaleza mental. Lo que me ha enseñado este año es que sigo creyendo en mí mismo y que el año que viene volveremos a luchar".

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