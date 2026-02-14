Russell admite que los test de F1 han sido "un baño de realidad" para Mercedes
George Russell dice que Red Bull ha "sacado la pelota del estadio" con su nuevo motor de Fórmula 1, dejando a sus rivales rascándose la cabeza.
El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, afirma que su equipo está ahora a la defensiva, ya que Red Bull es el "equipo a batir" al inicio de 2026.
Mercedes fue colocado en el pedestal antes del comienzo de los test de pretemporada en medio de rumores sobre su potente nuevo motor, y su fiabilidad en el shakedown de Barcelona hizo poco por disipar la idea de que la escudería de Brackley estaba preparada para arrancar la nueva era reglamentaria con ventaja.
Pero tras el primer test en Bahrein, los equipos con motor Mercedes se han mostrado dispuestos a situar a Red Bull y a sus primeros motores desarrollados íntegramente en casa como la referencia, señalando su impresionante despliegue de energía en las rectas, claramente visible en las trazas de GPS.
Y aunque ningún equipo ni fabricante de unidades de potencia mostraría nunca todas sus cartas en una fase tan temprana, Russell respaldó los comentarios de Carlos Sainz, de Williams, y del campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, en el sentido de que Red Bull es ahora el equipo a batir de cara a la cita inaugural en Melbourne.
"Creo que este test ha sido un pequeño baño de realidad para todos nosotros", dijo. "En primer lugar, hubo muchísima conversación durante el invierno sobre Mercedes y nuestra unidad de potencia, todo ello especulación porque nadie sabe nada en ese momento. Y la verdad es que Red Bull, el primer día en Barcelona, salió con todo y estaba muy por delante de todos sus competidores, es decir, nosotros, Ferrari y los demás".
"El primer día aquí en Bahrein, de nuevo, la sacaron del estadio. Así que, en este momento, son claramente el equipo a batir. Tenemos trabajo por hacer".
Añadió: "Y no están solo un pequeño paso por delante. Estamos hablando del orden de medio segundo a un segundo en despliegue de energía a lo largo de una vuelta. Es bastante inquietante ver esa diferencia".
Red Bull rebate firmemente esa versión, con su director técnico Pierre Wache situando al equipo cuarto en el orden jerárquico, por detrás de un trío líder formado por Mercedes, Ferrari y McLaren. Max Verstappen también se ríe de las sugerencias de que Mercedes esté por detrás, convencido de que sus unidades de potencia serán dominantes cuando se utilicen al máximo en Australia.
Cuando Motorsport.com le trasladó a Russell los comentarios de Verstappen, respondió: "Bueno, espero que tengamos un gran as bajo la manga. Por supuesto, durante los test nadie está rodando con el máximo rendimiento y todavía estás aprendiendo".
"Pero la verdad es que han arrancado mucho mejor que cualquier otro equipo. Y cuando nos comparamos no solo con Red Bull, sino también con Ferrari, ellos también parecen estar en una buena posición. Creo que hemos entregado un coche muy fuerte este año".
"Por supuesto, toda la conversación sobre nuestra competitividad para esta temporada se basaba en la parte de la unidad de potencia. Habrá un gran desarrollo, pero ahora mismo Red Bull es el equipo a batir en ese apartado. Es bastante impresionante lo que han hecho, teniendo en cuenta que son una estructura completamente nueva. Esperamos poder alcanzarlos".
