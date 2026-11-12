Fórmula 1

Russell lanza una academia de karting buscando al próximo supertalento

George Russell ha presentado la GR63 Karting Academy, su programa oficial de jóvenes talentos para descubrir a la próxima estrella británica.

Jose Carlos de Celis

Editado: 12 nov 2026, 12:46

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George Russell, GR63 Karting Academy

Foto de: Silverstone

El piloto de Mercedes en F1, George Russell, ha anunciado este jueves la creación de la GR63 Karting Academy, una academia mediante la cual pretende descubrir a los próximos talentos británicos de las carreras y ayudar a uno de ellos en su desarrollo desde la base.

Esa academia tendrá su sede en el circuito de Silverstone, también colaboradora para descubrir y formar a los mejores talentos del futuro de Gran Bretaña. El proyecto está abierto a niños y niñas de entre 8 y 9 años, con un precio de solo 25 libras (más o menos 30 euros), y constará de varias fases para llegar a un ganador, que se llevará una temporada en karting en 2028 financiada al 100% por George Russell.

En la primera fase, todos los inscritos participarán en una clasificación del 6 al 31 de diciembre, de la que saldrán los 80 más rápidos para pasar a las siguientes etapas.

La Etapa 2, el domingo 31 de enero de 2027, se llamará Duelo decisivo GR63, y ahí los 80 clasificados lucharán por las 25 plazas para disputar el llamado Campeonato GR63.

Los 25 clasificados disputarán el Campeonato GR63 en la Etapa 3, en una competición de ocho rondas (entre marzo y noviembre) en el Kart Silverstone, con diferentes configuraciones de la pista para que no sea siempre el mismo diseño de circuito. Además de la inscripción, Russell financiará el equipamiento completo de los pilotos, es decir, mono, casco, guantes y botas.

George Russell, GR63 Karting Academy,

Foto de: Silverstone

Los 5 mejor clasificados del campeonato disputarán la Etapa 4, el Duelo final de los 5 mejores, que en diciembre de 2027 buscará al ganador definitivo. Se valuará, explica Russell, el "talento, los tiempos por vuelta, la preparación física, la destreza en carrera y las habilidades ante los medios de comunicación". Y el ganador, como ya sabes, obtendrá una temporada completa de karting financiada para 2028.

"Para mí, todo empezó con el karting; ahí es donde aprendí los fundamentos sobre los que he construido toda mi carrera. Sé muy bien lo difícil que es, para un joven piloto con talento, conseguir una primera oportunidad, sobre todo cuando los recursos económicos son limitados", dijo el propio Russell.

"Con la GR63 Karting Academy, quiero devolver algo al mundo de las carreras, descubriendo talentos ocultos y ofreciéndoles el apoyo y la plataforma necesarios para que puedan desarrollar plenamente su potencial. Estoy muy agradecido a Silverstone y al British Racing Drivers’ Club por hacer que todo esto sea posible".

Tal y como has leído, el programa tiene el respaldo del British Racing Drivers’ Club, cuyo presidente es David Coulthard, que declaró: "Como propietarios de Silverstone y guardianes del automovilismo británico, el BRDC siempre se ha comprometido a reinvertir en el deporte y a potenciar el talento local. Este compromiso ha desempeñado un papel fundamental en la larga tradición de éxitos de Gran Bretaña en el automovilismo, lo que supone un gran motivo de orgullo para el Club y sus miembros. La GR63 Academy encarna a la perfección este espíritu; estamos encantados de colaborar con George para apoyar a la próxima generación de pilotos aquí mismo, en Silverstone".

Russell sigue en parte el camino de Lando Norris, que con su LN4 Fusion estará en muchas de las categorías principales de formación, desde la Fórmula 4, la Fórmula Regional, la Fórmula 3, la Fórmula 2, y posiblemente la Fórmula E.

Por su parte, la familia del campeón del mundo de F1 2026, Andrea Kimi Antonelli, también pretende poner en marcha una academia de jóvenes pilotos.

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