Rossi: “Mucho ha cambiado desde la anterior vez que llevé un F1"

Tras probar el monoplaza de Lewis Hamilton en Valencia, en un evento organizado por su patrocinador común Monster Energy, Rossi dijo que poder rodar con el Mercedes W08 de 2017 “fue una oportunidad espectacular para mí".

"He probado coches de F1 antes, pero mucho ha cambiado desde entonces", dijo Rossi. "Sinceramente, me impresionó el coche y su manejo, así como también el equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport, con el que fue genial trabajar. Fueron muy amables y me ayudaron a familiarizarme con el coche”.

“Al principio sientes una increíble sensación de velocidad. Las fuerzas G no fueron tan duras, pero lleva tiempo acostumbrarse. Una vez que me puse a ritmo, realmente pude apretar. Fue un completo placer".

"Me sentí como un verdadero piloto de F1 por un día. ¡No quería que el día acabara!”.

Rossi guió a Hamilton en pista con la Yamaha, rodando delante del inglés para mostrarle las líneas a trazar en el circuito de Cheste: "Fue un momento de orgullo para el equipo compartir nuestra pasión con él. Técnicamente, la de Valencia es una pista dura y hacía viento, así que en algún momento pensé que podría ser difícil para Lewis, pero fue brillante con la moto, y su posición sobre la M1 fue excelente", detalló el #46.

"Realmente disfruté compartiendo esta experiencia con él, y creo que él también se divirtió mucho, ¡porque no quería bajarse de la moto! Espero sinceramente que tengamos muchas más experiencias como esta en el futuro”, concluyó.

