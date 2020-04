Rosberg crea su top 5 con los mejores de la historia en la F1

Felipe Massa - 11 victorias con Ferrari

Foto de: XPB Images

Los 11 triunfos de Felipe Massa en la Fórmula 1 fueron con Ferrari, y los últimos seis los logró en la temporada 2008, cuando quedó a las puertas del título. Podría haber sumado otro en el GP de Alemania 2010 de no haber sido por el recordado mensaje "Fernando is faster than you".