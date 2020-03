Los rivales deben confiar en el pacto FIA-Ferrari, dicen sus pilotos

La FIA anunció a finales de febrero que había llegado a un pacto privado con Ferrari respecto a su unidad de potencia 2019 después de repetidas dudas sobre su legalidad.

El comunicado no confirmó que el motor fuera legal, lo que enfadó aún más a los rivales de Ferrari.

Siete equipos emitieron conjuntamente una carta diciendo que estaban "sorprendidos y en shock" por el comunicado de la FIA, amenazando con emprender acciones legales.

Leclerc, que ganó dos carreras con el Ferrari el año pasado, explicó a Motorsport.com que está totalmente seguro de la legalidad de su escudería.

"Confío plenamente en mi equipo, eso está claro", dijo Leclerc. "Confío en que la FIA se haya asegurado de que todo esté bien. Para mí, ya está, asunto cerrado. Solo miro hacia el futuro".

Leclerc dijo que los rivales de Ferrari deberían confiar más en la FIA y comprender por qué los detalles se han mantenido en privado.

"Deberían confiar en que la FIA hace su trabajo", declaró Leclerc.

"Creo que es completamente comprensible que no expliquen absolutamente todo porque también hay mucho trabajo nuestro que no se puede exponer".

"Si haces público todo esto, haces público todo el trabajo que el equipo ha hecho. Eso es, para mí, comprensible".

El compañero de equipo, Sebastian Vettel, dio una respuesta similar, instando a sus rivales a tener fe en la toma de decisiones de la FIA.

"Confío en que mi equipo haga las cosas correctas, dentro de las reglas, en todo momento", dijo Vettel.

"Creo que todos confiamos en que la FIA hace su trabajo para todos los equipos. Creo que esa es probablemente la respuesta, por lo que no hay mucho más que añadir".

"Si hay más preguntas detalladas, etc, no soy yo quien debe responder porque creo que los coches actuales son bastante complejos, así que probablemente no soy la persona adecuada para dar la información suficiente".

Lewis Hamilton dijo que no ve que su relación personal con Vettel vaya a empeorar, pero admite que se podría haber tratado de una mejor manera.

"Creo que lo que pasa entre equipos y los directivos es un tema aparte", dijo Hamilton.

"Creo que podría haberse gestionado mejor, seguro, pero insisto en que ese es un tema que mejor preguntar a Toto".

