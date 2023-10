Mercedes F1 ya tiene pistas para saber qué dirección tomar

En el equipo Mercedes intentan restar importancia a las modificaciones que introdujeron en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, a pesar de que llevaron a asegurar a Lewis Hamilton que se trataba de la primera mejora que notó en dos años en el coche. El británico señaló que el alerón longitudinal que aparecía sobresaliendo incrementaba sin ninguna duda el rendimiento.

"No puedo decir realmente si el nuevo suelo sirve para dar indicaciones para el coche del año que viene, puesto que seguimos experimentando, adquiriendo cada vez más conocimientos sobre hacia dónde vamos y hacia dónde tendremos que dirigir los flujos en el monoplaza", explicó el británico. "El borde no es muy diferente. Siempre hay mucha atención cuando llega una actualización, pero el resto del coche es exactamente igual, y hay muchas otras áreas en las que podemos crecer".

"No obstante, esta vez he notado una mejora. Es una de las primeras que he visto en los últimos dos años, así que eso es positivo, todavía tenemos que subir dos o tres escalones más para estar en condiciones 'súper competitivas', y creo que las personas del equipo pueden hacerlo", dijo el heptacampeón del mundo.

Según Lewis Hamilton, las modificaciones han "incrementado el nivel de rendimiento del coche", más que cambiar su comportamiento. El resultado es que el W14 está cerca de Ferrari y McLaren, mientras que Red Bull se vio penalizado por un pequeño error de Max Verstappen en el que excedió los límites de la pista en la clasificación del viernes.

"Estoy muy agradecido por las mejoras que el equipo ha hecho en el coche, todo el mundo en la fábrica ha trabajado duro para acercarnos a nuestros rivales. No sé si será suficiente para ganar el domingo, nadie ha hecho tandas largas, así que es difícil hacer predicciones", aseguró el inglés.

Mercedes, al igual que había hecho Alpine en Monza, no dudó en utilizar hilos para "leer" los patrones de flujo que salían de los nuevos bultos inferiores, que antes eran redondeados, mientras que en la última actualización son más cuadrados. Los ingenieros del equipo de Brackley utilizaron tanto el método más tradicional de investigación como uno en el que pintaron las piezas con la más moderna pintura flow viz [parafina].

En el paquete de novedades están también los nuevos desviadores de flujo que separan los diferentes túneles Venturi. Más allá del gran 'bargeboard' exterior, rediseñado para contener mejor las turbulencias generadas por la rueda delantera, hay más protuberancias, especialmente en la parte superior, que dan fe de cómo ha cambiado el patrón de flujo en este último paquete aerodinámico que necesita James Allison para saber en qué dirección llevar el desarrollo del W15 de la temporada 2024 de Fórmula 1.

