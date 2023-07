El rifirrafe entre una niña y Rosberg en la retransmisión de Hungría

En un intento por atraer a espectadores todavía más jóvenes a la Fórmula 1, los máximos responsables de la categoría crearon un canal para retransmitir las carreras dedicados a los niños, lo que incluía a reporteros que ni tan siquiera llegaban a la adolescencia y gráficos muy similares a los de los dibujos animados. Entre los que estaban al mando de la programación se encontraban Braydon y Scarlett, quienes tenían la ayuda del experimentado Harry Benjamin.

Durante el gran premio se pasaban la palabra animadamente, y encajaban bastante bien en ocasiones con los comentaristas principales de Sky Sports formado por Martin Brundle, David Croft y Ted Kravitz. Sin embargo, pudo haber ocurrido un gran escándalo cuando apareció en la retransmisión otro habitual desde que se retiró del deporte, Nico Rosberg.

El alemán suele participar como analista por su experiencia como piloto, y al final de una de las conexiones, Scarlett tocó uno de los temas que menos gustan al campeón del mundo de la temporada 2016.

Scartlett: "Buena suerte, Britney [Nico Rosberg]. Espero que todo te vaya bien".

Nico Rosberg: "No, Scarlett, no estuvo nada bien. Les diré a todos un secreto, no está nada bien".

Scartlett: "Gracias, Britney".

Nico Rosberg: "Por favor, discúlpate".

Scarlett: "Lo siento".

Nico Rosberg: "Disculpa aceptada".

Tras eso, el antiguo miembro del equipo Mercedes cambió rápidamente de tema en el canal principal, y en la retransmisión infantil, Harry Benjamin le dijo directamente a la niña que estaba jugando con fuego. El apodo de 'Britney' para referirse a Nico Rosberg apareció al inicio de su trayectoria en la Fórmula 1, cuando las malas lenguas encontraron con él un parecido con la por aquel entonces popular cantante Britney Spears.

Al parecer, después de un incidente en el Gran Premio de Brasil 2006, eso salió a la luz cuando Mark Webber, tras ver al alemán contra las protecciones, dijo, "Britney en el muro", y esas palabras se escucharon en la televisión. Es bien sabido que al germano no lo gusta mucho ese apodo, e incluso los rivales solo lo usaban en público en casos extremos contra Nico Rosberg.

