El "gran riesgo" de fichar a pilotos novatos en la F1 actual, según Steiner

La escudería Haas, de propiedad estadounidense, ha dado un giro grande en su política de pilotos, dejando de fichar a jóvenes promesas y apostando por manos más experimentadas. Su director, Gunther Steiner, tiene claras las dificultades actuales a las que se enfrentan los equipos de F1 en la selección de su alineación de pilotos.

Después de considerar que una alineación de debutantes, formada por Nikita Mazepin y Mick Schumacher en 2021, era la mejor política para su futuro a largo plazo, Haas ha adoptado una dirección completamente diferente para 2023.

Tanto Mazepin como Mick Schumacher han sido descartados y Haas tendrá en su lugar a los veteranos Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg el próximo año.

Mick Schumacher consideró que la falta de pruebas en la Fórmula 1 actual significa que los novatos se enfrentan a una dura batalla para progresar en la categoría contra rivales más experimentados.

Es una postura con la que el propio Steiner está de acuerdo.

"Creo que tiene razón", comentó. "En el mundo de las carreras de F1, dos años es bastante tiempo, pero no hay nada antes".

"Saltó directamente de la F2 a la F1 en competición, porque no hay test ni pruebas que se les permita hacer. Hemos cambiado y hemos fichado un piloto experimentado que no ha sido titular en F1 durante tres años porque a los pilotos jóvenes realmente no se les puede evaluar, o se toman grandes riesgos".

"Quiero decir, McLaren contrata a [Oscar] Piastri, pero al final, nadie sabe lo bueno que será en un coche de F1. Era muy bueno en F3 y F2, pero sigue siendo un gran paso hacia la F1".

"Obviamente creo que es un poco... no diría que un problema, pero un poco es un asunto de cuánto riesgo quieres correr para subir a un novato al coche".

Aunque Haas ha dado un giro de 180 grados en su enfoque sobre el tipo de piloto que quiere, Steiner no cree que en su día cometiera un error al apostar por novatos en 2021.

"No, no. Absolutamente no", dijo. "Y voy a explicar por qué, porque hace dos años estábamos en una posición diferente, y ahora estamos en una posición distinta de nuevo".

"Creo que ahora estamos en una posición mucho mejor en la Fórmula 1 en general que hace dos años, cuando tuvimos que encontrar soluciones para seguir adelante".