Ricciardo revela la ayuda de su "verdadero amigo" Vettel en 2022

Daniel Ricciardo tuvo problemas desde el principio de la temporada, y en agosto llegó a un acuerdo para terminar su contrato con McLaren un año antes, dejando paso al campeón de la Fórmula 2 de 2021, Oscar Piastri, para que ocupara su asiento.

El experimentado australiano reconoció que Sebastian Vettel, que se retirará de la categoría a finales de 2022, le dio un gran apoyo moral en un momento difícil: "No voy a entrar en detalles en términos de lo que se dijo o lo que sea".

"Quiero decir, como comentario general, me ha cogido el teléfono varias veces este año, y ha sido un amigo", explicó. "Tener amigos así es muy importante, pero tampoco es tan común, en la parrilla".

"Nos llevamos bien con los pilotos, y creamos amistades, pero tener ese nivel más profundo de amistad, y digamos que algunos gestos que hizo este año, y lo amable que fue conmigo fue, en cierto modo, algo inesperado, pero, sí, es súper amable", aseguró Daniel Ricciardo.

Cuando se le pidió que explicara cuándo Vettel le había tendido la mano, el de McLaren dijo: "Tuvo un poco más de interés en el momento en que sucedió todo lo relacionado con el contrato, y cuando había mucho sobre el tema".

"Y no quiero decirlo (solo de él), porque (también) había otros pilotos, pero él era el que estaba cogiendo el teléfono con bastante frecuencia", reveló el australiano.

Ricciardo sigue pensando en que es posible tener un asiento la próxima temporada, probablemente con un papel de piloto de reserva, antes de intentar hacerse con un hueco de titular en la F1 en 2024.

Lo que es cierto es que un año al margen le hará tener más ganar de volver, antes que si hubiera conseguido un asiento con un equipo menos competitivo y hubiera corrido el próximo 2023: "Es curioso, porque la gente podría decir: 'bueno, si estás interesado en 2024, ¿por qué no estás interesado el año que viene?'".

"Pero sé que la forma en que me sentiré después de tener un tiempo libre, y ver las carreras desde la televisión o en algún lugar del paddock, me devolverá toda esa, digamos, hambre. Y todavía tengo hambre, pero quiero que sea desbordante", dijo sobre su estrategia.

"Sé que solo un poco de tiempo libre lo hará, porque tengo el descanso de verano, y eso solo son dos o tres semanas de pausa", aseguró Ricciardo. "Realmente lo sentí con la COVID-19, cuando tuvimos tres meses de parón o algo así, y sentí que esa fue mi mejor temporada, probablemente mi mejor desde, quizá, 2016".

"Y así sé lo que un poco de descanso hace por mí. Aprecio que cada piloto sea diferente y se sientan tal y como se sienten, pero sé que tomarme el tiempo adecuado de descanso el año que viene me hará tener muchas ganas de volver a la parrilla en 2024", comentó.

"Por eso digo que quiero volver en 2024, pero no hay garantías. No puedo firmar un contrato hoy para garantizarme un asiento en 2024. Nadie lo hará. No es posible, pero trataré de hacer todo lo posible el año que viene para demostrar que todavía tengo el deseo y, obviamente, la habilidad para hacerlo", declaró.

"Se ha demostrado aquí en mi tiempo en McLaren que nada está garantizado en términos de rendimiento", explicó el australiano. "Así que si fuera por cualquier razón, digamos, una temporada relativamente mala, entonces creo que habría terminado con el deporte. Así que ese riesgo parece mucho mayor que el riesgo de estar sentado un año".