Cómo afrontará Ricciardo el verano tras los rumores de su salida de McLaren

La silly season está siendo mucho más movida de lo esperado después del terremoto que causó la noticia de la retirada de Sebastian Vettel al final de la actual temporada. El piloto alemán anunció que dejaría la Fórmula 1 una vez que acabase sus compromisos con Aston Martin en 2022, por lo que el equipo debía buscar un sustituto de confianza para hacer que el proyecto de Lawrence Stroll siguiera creciendo.

Así pues, Fernando Alonso, después de los rumores sobre su renovación con Alpine, comunicó de manera repentina que se marcharía a la escudería de Silverstone para ocupar el hueco del tetracampeón en 2023, por lo que el volante del conjunto francés quedaría libre para, en un principio, Oscar Piastri, el joven piloto de la academia de Enstone.

Como respuesta a la salida del ovetense, Alpine confirmó al australiano como titular solo un día más tarde, pero horas después de la publicación de los galos, Piastri desmintió que hubiera firmado un contrato que lo atase al equipo francés, incluso el jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, explicó que el piloto había estado explorando otras opciones.

Esa posibilidad era McLaren, que según ha podido saber Motorsport.com, está negociando con Daniel Ricciardo para sellar su marcha y dar la bienvenida a Oscar Piastri, en lo que sería un intercambio de compatriotas. Ante esta serie de noticias, el ex de Red Bull y Renault aún no se ha pronunciado, pero tras el Gran Premio de Hungría, el último antes de las vacaciones de verano en las que se decidirá su futuro en la Fórmula 1, explicó cómo afrontará la segunda parte del año.

"Para ser sincero, estos periodos siempre me dan un reinicio natural", dijo Ricciardo. "Al cabo de unos diez o catorce días de descanso, las vacaciones suelen estar de nuevo fuera de mí y vuelve el hambre de carreras".

"De esa forma es como funciona normalmente conmigo, así que primero salgo con amigos, me tomo unas cervezas y me divierto", continuó el aún piloto de McLaren. "Entonces llego a un punto en el que no me siento culpable, sino que pienso en volver a hacerlo"

La segunda mitad de la campaña será una oportunidad para el australiano para demostrar que merece seguir en la máxima categoría del automovilismo si tras el parón no se confirma su continuidad a pesar de que aún tiene contrato en vigor con los de Woking.

El rendimiento de Ricciardo en su periplo por McLaren no ha sido como se esperaba, pero ya vivió algo similar el año pasado y se repuso para conservar la confianza: "Es un cambio natural [en las vacaciones de verano] que se produce después de quince días. Es un poco como la temporada pasada".

"Después entré en la segunda mitad de la temporada con un golpe de efecto, y el balón empezó a rodar. El triplete es intenso [Bélgica, Países Bajos e Italia], y quiero seguir fuerte, ese es el plan, aunque es más fácil decirlo que hacerlo", explicó.

Sobre su relación con el MCL36 y lo complejo que es adaptarse a la generación actual de monoplazas, el australiano dijo: "Algunas vueltas las puedo dar bien, entonces estoy contento con eso. Unas cuantas vueltas más tarde bajo cuatro décimas, y me harto".

"No es tan sencillo, hay que superar algunos obstáculos, lo que lo hace difícil. Cuando estás en el límite o cuando hay más factores, todo se vuelve más complejo", sentenció Daniel Ricciardo, que sigue esperando la resolución de su futuro.