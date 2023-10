Ricciardo retrasa su regreso a la F1 y no estará en el GP de Qatar

El piloto australiano, al que McLaren le compensó económicamente para que dejara de ser parte del equipo a finales de 2022, recibió la llamada de AlphaTauri para sustituir a Nyck de Vries a medidos del presente curso. Sin embargo, dos citas después de que se vistiera con los colores de Faenza, Daniel Ricciardo se lesionó en un accidente en los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos.

¿Cómo se lesionó Daniel Ricciardo?: Fotos: la cicatriz y la recuperación de Daniel Ricciardo

El director de Red Bull, Christian Horner, supuso que el ganador de ocho carreras podría tener como principal objetivo regresar en el Gran Premio de Qatar, tras la gira por Asia, pero Motorsport.com ha podido saber que el piloto aplazó su vuelta hasta el Gran Premio de Estados Unidos, a mediados de octubre.

El director de ingeniería de la escudería italiana, Jonathan Eddolls, dijo antes del pasado Gran Premio de Japón: "Todavía está en fase de recuperación, estamos hablando de un tiempo, así que no nos gustaría ponerle un objetivo. La recuperación va bien, tenemos planeado algo de trabajo en el simulador antes de su regreso".

"Creo que, tanto por nuestra parte como por la suya, no hay prisa por recuperarle demasiado pronto. Lo peor sería que volviera antes de estar curado y tuviera problemas", comentó. "El simulador representa muy bien el monoplaza, todas las cargas, etc., creo que lo más probable es que la decisión final la tome él, y no nosotros".

"Él sabrá mejor que nadie cómo es el dolor y cómo es la recuperación. No le estamos presionando para que vuelva, tenemos tres buenos pilotos en este momento, así que o hay prisa", explicó Jonathan Eddolls. "Lo importante es que se recupere completamente para que, cuando vuelva, ni siquiera hable de ello".

El retraso en el regreso de Daniel Ricciardo permitirá a Liam Lawson participar como sustituto en otra cita más antes de pasar a un segundo plano en la temporada 2024 como reserva de Red Bull. El neozelandés impresionó en sus apariciones por cómo sorteó las condiciones de lluvia en Zandvoort y por sumar dos puntos en Singapur.

No obstante, antes de la prueba en Suzuka, AlphaTauri confirmó al australiano y a Yuki Tsunoda como su pareja para el próximo curso, lo que le cerró las puertas al debutante en el Gran Circo. Las opciones se volverán a abrir en 2025, si Sergio Pérez no cumple con las expectativas del conjunto de Milton Keynes, quien verá a Max Verstappen proclamarse tricampeón este fin de semana si suma solo tres puntos.

