Ricciardo responde a Villeneuve: "Se ha golpeado la cabeza demasiadas veces"

Jacques Villeneuve, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1997, causó revuelo en Montreal este fin de semana cuando declaró a 'Sky Sports F1' que no sabía por qué Ricciardo, ganador de ocho grandes premios, seguía en la categoría.

"¿Por qué sigue en la F1? Llevamos cinco años escuchando lo mismo. Tenemos que 'hacer el coche mejor para él, pobre de él'. No. Estás en la F1. Si no puedes hacerlo, vete a casa", dijo con bastante dureza el canadiense.

Pero Daniel Ricciardo respondió a Villeneuve en pista, al clasificarse en la quinta posición de la parrilla para el Gran Premio de Canadá, y también fuera de ella, en declaraciones posteriores a la sesión: "He oído que ha estado diciendo tonterías, pero siempre lo hace. Creo que se ha golpeado la cabeza demasiadas veces".

"No sé si juega al hockey sobre hielo o algo así, pero no le daré ni la hora. Toda esa gente se puede ir a la mierda. Quiero decir más, pero le dejaremos atrás", siguió el australiano, queriendo dejar pasar la historia.

Ricciardo también explicó que su mejor resultado en parrilla de la temporada 2024 -fuera de la sprint de Miami, donde salió cuarto- fue el resultado tanto de que su RB se sintiera cómodo como de un nuevo enfoque que ha adoptado, después de un examen de conciencia tras el GP de Mónaco. Dijo que la decepción del fin de semana de Montecarlo le había impulsado a profundizar en los factores que sentía que le estaban impidiendo dar todo lo que podía este año.

"Siempre me fijaba en las cosas de la pista, 'puedo frenar más tarde aquí, o hacer esto y lo otro'. Pero me preguntaba qué otras cosas estaban afectando a mi rendimiento. ¿Llego a un fin de semana de carreras sin energía o sin sentir esto o aquello? Así que hice un poco de autoterapia después de Mónaco", detalló.

"Me senté y analicé las cosas que estoy haciendo mal fuera de la pista, quizás [dedico] demasiado tiempo a la gente, y para cuando llega el día de la carrera estoy un poco más plano. Sé que está en mí, así que, como he dicho, siempre vamos a estar tratando de afinar el coche, pero en el fondo, sé lo que puedo hacer y es sólo asegurarse de que estoy en el lugar para hacerlo más a menudo. Intentar asumir toda la responsabilidad posible".

Ricciardo comentó que había sido importante tanto para él como para el equipo ser sinceros sobre lo que no había estado funcionando. "Después de Mónaco, porque era un fin de semana en el que estaba un poco deprimido emocionalmente después de no hacerlo bien en una pista que me encanta, con todo el mundo a mi alrededor, con el equipo, los ingenieros, mi círculo interno, fue como: 'Chicos, libro abierto, crítica constructiva, dádmela, ¿dónde creéis que puedo mejorar, dónde creéis que me falta algo?'".

"En gran parte, se trata de gestionar la energía a lo largo del fin de semana, así que ni siquiera va de lo que hago en el coche. Es sólo lo que me hace sentir en el coche como si estuviera jodidamente listo para salir. Sólo trataba de limpiar algunas de esas cosas, y si había algo en mi mente, simplemente sacarlo de mi pecho. Llegué a este fin de semana sintiéndome, ciertamente, un poco más ligero y sí, sólo hambriento y feliz y listo para decir, 'que os jodan'", finalizó.