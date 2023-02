Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo acabó fuera del proyecto de McLaren después de que no conseguir los resultados esperados a lo largo de dos sombrías temporadas en las que solo brilló gracias a una memorable victoria en el Gran Premio de Italia de 2021. El australiano se vio obligado a buscar cobijo en la que fue su casa durante mucho tiempo, Red Bull, donde ejercerá las funciones de tercer piloto en el presente curso.

Allí se encontró a un viejo conocido, Max Verstappen, ahora dos veces campeón del mundo, y a un veterano Sergio Pérez, con quienes compartirá la información que obtenga del simulador de Milton Keynes. Sobre su función y la relación con ambos habló tras la presentación del nuevo RB19, el monoplaza con el que la escudería de las bebidas energéticas defenderá sus coronas.

El de Perth siente que es una etapa diferente de su trayectoria, y a pesar de que busca regresar al Gran Circo, ve que hay cosas que no han cambiado, sobre todo, en el piloto neerlandés: "La verdad es que ha sido muy, muy agradable estar de vuelta, obviamente con el equipo, pero también con Max [Verstappen]". Creo que en los pocos años que he pasado fuera del equipo le he visto crecer y madurar, como piloto, pero también como persona".

"Sucedió lo del accidente en Bakú, pero en realidad, quitando eso, pienso que siempre hemos tenido una relación muy buena, muy competitiva, por supuesto, también en el ámbito personal, y nos comunicamos también a través de mensajes de texto", comentó Daniel Ricciardo. "Así que es bueno ver dónde estamos".

"Desde que me fui, ha ganado dos títulos, así que he visto su éxito y crecimiento como piloto, pero creo que se está llevando muy bien, y sinceramente, parece que no ha cambiado, aparte de madurar como persona", elogió el australiano al holandés. "Es bueno ver eso".

El ganador de ocho grandes premios en la Fórmula 1 también desveló un poco más cómo iba a ser esa relación con los titulares de Red Bull con sus labores en la fábrica: "Creo que una vez que tenga más carga de trabajo en el simulador, estoy seguro de que voy a empezar a estar más en contacto con Max y Sergio [Pérez]".

"Será como, 'chicos, esto es más o menos lo que sentía. ¿Qué opinas sobre esto? ¿O esta es la dirección que estás buscando? ¿Es esto la misma debilidad en la pista como lo que he experimentado hoy? ¿Quieres que desarrolle un poco más esta área? ¿Es aquí donde debería presionar a los ingenieros o al equipo de simulación?' Eso es lo que les diré", explicó el australiano.

"Y, por supuesto, si vienen a mí con cosas, estaré encantado de ayudarles y, en última instancia, de intentar desarrollar y mejorar todo el equipo", concluyó un Daniel Ricciardo que trata de lograr un asiento para volver en la temporada 2024 como titular.

