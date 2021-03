Después del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari para la temporada 2021, McLaren se lanzó a por Ricciardo como su sustituto y anunciaron un acuerdo con el entonces piloto de Renault el pasado mes de mayo.

El australiano, ganador de siete grandes premios, debutó en pista con el McLaren a principios de la semana pasada en el shakedown en Silverstone tras la presentación el lunes del nuevo MCL35M.

McLaren anunció el fichaje de Ricciardo como un "acuerdo multianual", sin especificar la duración del contrato.

Antes de la presentación del monoplaza para la temporada 2021 de F1 de McLaren, Ricciardo desveló que su acuerdo no expira hasta finales 2023.

"Supongo que lo puedo decir, lo diré de todos modos, no tengo nada que ocultar, son tres años", confirmó Ricciardo. "Por lo tanto, es tiempo suficiente para que esto funcione".

"Siento que vengo aquí con el equipo con un gran impulso, no solo por los resultados, sino por la estabilidad y la infraestructura".

McLaren completó el año pasado su mejor temporada en la F1 desde 2012 al terminar tercero en el campeonato de Constructores, sumando dos podios.

La escudería británica también se ha visto impulsada económicamente durante el invierno gracias una nueva inversión, que le ha permitido seguir adelante con los planes de mejora de sus instalaciones en la fábrica de Woking.

McLaren contactó por primera vez con Ricciardo cuando iba a dejar Red Bull en 2018, pero optó por firmar con Renault por dos años.

El aussie cree que antes McLaren no tenía todas las piezas listas y ahora sí lo están, lo que le dio la confianza para firmar un acuerdo tan largo.

"Cuando hablé con McLaren hace un par de años, en 2018, todavía había bastantes cosas en movimiento", explicó Ricciardo.

"Creo que Andreas [Seidl] aún no estaba. James Key no estaba. Y creo que no solo los resultados no llegaban todavía en la pista, sino que todavía estaban tratando de montar su propia estructura".

"Ahora sí que la han establecido, y yo, básicamente, solo tengo que encajar en el puzzle, en lugar de intentar montarlo todo. Todo pinta bastante bien en este momento".

