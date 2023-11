Ricciardo rechazó el mismo contrato que Verstappen en Red Bull F1

El piloto australiano se convirtió en la figura principal de Red Bull en la temporada 2014, después de batir a Sebastian Vettel en una época en la que ganó sus cuatro títulos mundiales. Tras ello, se marchó a Renault cuando se tuvo que enfrentar cara a cara con Max Verstappen, y en esa decisión tuvo mucho que ver el accidente que protagonizaron ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2018.

También tenía dudas de cómo rendiría el motor Honda en el futuro, y aunque se discutió mucho sobre una posible renovación, todo se estancó. Tras su salida hacia Enstone y posterior fichaje por McLaren, Daniel Ricciardo se quedó sin asiento, en algo que tuvo que ser muy doloroso para él porque en Woking confiaron en un joven novato antes que en él.

Sin embargo, el ocho veces ganador de un gran premio dio un paso atrás para después avanzar dos hacia delante, puesto que aceptó ser el reserva en Milton Keynes para aprovecharse del mal estado de forma de Nyck de Vries y volver a la parrilla como titular en AlphaTauri. Sobre todo ello se le preguntó al director de Red Bull, Christian Horner, quien reveló cómo el australiano decidió marcharse.

"Daniel [Ricciardo] es un gran tipo, que recibió muy malos consejos al principio de su carrera", dijo al podcast Eff Won. "Todo el mundo mete la pata en algún momento, y creo que él reconoció que había cometido un error [al dejar Red Bull], no fue asesorado adecuadamente en el momento en que nos dejó, y pudo ver que Max [Verstappen] estaba progresando, pero quizá no se dio cuenta de lo bueno que iba a ser".

"Estaba claro en ese instante, Max estaba madurando y se podía ver su talento en bruto, que solo necesitaba pulirlo un poco, así que le dimos a Max un contrato a principios de 2018 para asegurar su futuro. Recuerdo que Daniel estaba molesto en ese momento, y de repente sintió que no quería estar en un papel secundario, y le susurramos al oído que había dinero sobre la mesa", comentó el inglés.

"Hablé con Dietrich [Mateschitz, difunto fundador de Red Bull] antes del Gran Premio de Austria, y le dije, 'mira, está un poco al límite con Daniel [sobre la firma de un nuevo contrato], ¿puedes mostrarle un poco de cariño, porque Helmut [Marko, asesor de Red Bull] es obviamente muy pro-Max? Equilibra las cosas y hazle saber que quieres que se quede', así que llevó a Daniel arriba [del motorhome] después de la carrera, y estuvieron juntos más de una hora antes de que ambos reaparecieran con una sonrisa en la cara", reveló el máximo responsable de la escudería.

Según Christian Horner, el creador del imperio de las bebidas energéticas sencillamente le ofreció lo mismo que al neerlandés: "Le pregunté [a Mateschitz], '¿qué acordaste con él?', y me dijo, 'le daré lo que le demos a Max'. Le contesté que si sabía lo que le dábamos a Max, y le di la cifra y me dijo, '¡¿quién c**o ha acordado eso?!' y le contesté, 'tú'".

"Me dijo, 'oh, es mucho dinero, pero es un gran tipo, así que hagámoslo, démosle el mismo contrato que a Max'. Así que el agente [de Daniel] pasó por el aro en ese momento, y fue un contrato de dos años [para 2019 y 2020]", sentenció el director del conjunto de Milton Keynes.

