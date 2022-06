Ricciardo define el porpoising "como la finta de Stephen Curry"

Cargar el reproductor de audio

El porpoising es quizá la palabra más repetida de la temporada 2022 de Fórmula 1, y es que todos los equipos han acusado problemas con este tedioso rebote en los monoplazas. Las nuevas reglas han provocado que los coches den la bienvenida tras varias décadas al efecto suelo, y desde el principio de las pruebas invernales, todo el paddock ha estado en busca de soluciones.

Las escuderías pensaban que tras ocho carreras habrían hallado la respuesta, pero la realidad es que en el Gran Premio de Azerbaiyán, algunos coches sufrieron más que nunca. Además de los problemas de espalda que hacen peligrar la presencia de Lewis Hamilton en la siguiente cita de Canadá, más pilotos afrontaron el porpoising como pudieron, y uno de ellos fue Daniel Ricciardo.

El australiano de McLaren no pudo ir más allá de la octava plaza, y aunque superó a su compañero, Lando Norris, el MCL36 se mostró muy rebelde con este efecto de rebote: "Me da miedo sentir lo que sienten los demás porque, sinceramente, hoy ha sido muy malo".

"Me costó mucho trabajo, fue doloroso", explicó el piloto de la escudería de Woking. "Duele, pero supongo que como es antinatural, es como si un jugador de baloncesto profesional te hiciera botar cuando recibe el balón abajo y dribla".

"Es como ser regateado por Stephen Curry o algo así, por lo que no es bueno ni normal, y creo que tenemos que hacer algo, especialmente por lo que han dicho desde Mercedes con Lewis [Hamilton] y George [Russell]. Sé que han tenido mucho porpoising, si lo están notando peor, que probablemente lo están haciendo, no puedo imaginar lo que están pasando, porque fue doloroso", aseguró el australiano.

Algunos estudios referentes a otros deportes han demostrado que los golpes repetidos en la cabeza pueden causar efectos secundarios para la salud, y esto es algo que preocupa mucho a los pilotos.

"Sí, absolutamente [estoy preocupado], estás dolorido y sientes que estás como apretado", dijo Ricciardo. "No es bueno, estoy como rígido ahora y duele, pero no estoy exagerando, me notaba como mareado, no es algo normal. Creo que también es por la frecuencia".

"Este tipo de movimiento del cerebro y la columna vertebral, no creo que sea bueno a largo plazo. Sé que George ha sido muy directo al respecto, obviamente, han sufrido mucho, y me solidarizo al 100% con él", expresó Daniel Ricciardo.

Cuando le preguntaron al piloto que si aguantar este dolor era de "macho", el australiano respondió: "Aquí hay baches y alta velocidad, así que quizá sea peor. No se trata de estar cansado, te sientes fatigado porque es como si te golpean".

"Creo que podemos ser machos, si queremos decirlo así, todos terminamos la carrera, por lo que sí, podemos aguantar, pero podría ser una de esas cosas que, en dos años, descubrimos si ha sido malo para el cerebro o la columna vertebral", insistió el de McLaren.

"Es una de esas cosas en las que no queremos ser ingenuos o ignorantes y simplemente resistir cuando podría haber algún tipo de daño a largo plazo", sentenció Daniel Ricciardo tras superar por tercera vez en la temporada a su compañero.

