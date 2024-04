Ricciardo no se preocupa por su futuro en F1 pese al rumor de Lawson

regresar a la Fórmula 1 con AlphaTauri después de perder su puesto como titular en fue incapaz de mostrarse en un buen estado de forma, ni tampoco pudo superar a su compañero, El australiano consiguiódespués de perder su puesto como titular en McLaren , y se recuperó de una lesión que le mantuvo apartado en una serie de grandes premios en la segunda mitad del 2023. Hasta ahora,, ni tampoco pudo superar a su compañero, Yuki Tsunoda , quien está deslumbrando al otro lado del garaje.

Gran Premio de China, y aunque no hubo defectos aparentes en las cuatro primeras carreras del año, el piloto consideró que esto debería ofrecer al menos una recompensa psicológica después de admitir sus dificultades en el inicio del curso: "He hablado mucho de ello, porque he tenido algunos problemas este año". El Visa CashApp RB completó la construcción del nuevo chasis para Daniel Ricciardo en el, y aunque no hubo defectos aparentes en las cuatro primeras carreras del año, el piloto consideró que esto debería ofrecer al menos una recompensa psicológica después de admitir sus dificultades en el inicio del curso: "He hablado mucho de ello, porque he tenido algunos problemas este año".

"Sin embargo, creo que también fue el plan introducir este chasis aquí, pero yo solo estaba diciendo que lo tomaría cuando estuviera listo. Yuki [Tsunoda] está contento con el suyo, así que ya está, es una pequeña casilla que hay que marcar para asegurarnos de que todos estamos bien y tranquilos", explicó.

"No hemos encontrado nada malo en lo que tenía. A veces es si esas cosas pueden ser visibles, o puede que no, tal vez sea solo para despejar mi mente y tenerlo", comentó Daniel Ricciardo. "Independientemente de eso, aunque tuviera mi viejo chasis, no cambia el enfoque del fin de semana. Sigo pensando que puedo hacer que ocurra algo, pero es algo que ayudará de una forma u otra".

comparó si situación actual a su primera temporada con Renault en 2019, en donde pasó por dos carreras difíciles antes de puntuar, precisamente en el El australiano, en donde pasó por dos carreras difíciles antes de puntuar, precisamente en el Gran Premio de China , por lo que espera que se repita, aunque negó que hubiera presión por parte de la escudería por todos los rumores que hay en torno a Liam Lawson

"No he tenido que buscar garantías, creo que estoy cerca del equipo todos los días, lo oiría de ellos", dijo. "No he tenido un gran comienzo de temporada, pero tampoco soy un novato que está tratando de establecerse en el deporte y demostrar algo. Tengo un historial y hay pruebas de que puedo hacerlo, y el equipo lo cree y sabe que puedo, así que solo se trata de limpiarlo todo y asegurarnos de que puedo lograrlo, no quiero que me lleve un año entero".

"No es que intente demostrarlos algo que aún no hayan visto, solo intento ponerme en un lugar en el que sienta que puedo rendir. Quiero rendir, no solo por mí, sino también por ellos", insistió. "No hay presión adicional para decir, 'mierda, ¿voy a tener un asiento el próximo fin de semana?', no es nada de eso".

