¿Hablaron Ricciardo y Piastri tras el fichaje por McLaren F1?

El equipo Alpine fue el agitador de una 'Silly Season' que comenzaba con el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel. El alemán fue la primera pieza de un puzzle que desencadenó el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin y que, a su misma vez, dejó un hueco en la escudería de Enstone, ya que solo tenían confirmado como piloto a Esteban Ocon.

Cuando se reveló que el bicampeón del mundo acabaría su etapa con los galos, solo unas horas más tarde, publicaron que Oscar Piastri sería su sustituto. En cambio, el australiano, mediante un mensaje en sus redes sociales, insistió en que nunca había firmado un contrato con Alpine de Fórmula 1, sino que lo hizo con la academia.

El caso acabó en un proceso judicial que tuvo que resolver la Junta de Reconocimiento de Contratos [CRB], quienes dieron la razón a McLaren, puesto que el australiano ya tenía un acuerdo en papel con los de Woking antes de que en Enstone afirmaran que sería su piloto para 2023. Debido a ello, en el equipo británico, Daniel Ricciardo se convertía en víctima colateral, ya que perdería su asiento en favor de su compatriota.

Antes de la disputa del Gran Premio de los Países Bajos, el paddock conoció la noticia del despido del ex de Red Bull y Renault, entre otros, y se anunció el tan esperado fichaje de Piastri para ser el compañero de Lando Norris en el próximo curso.

Antes incluso de saber qué será de él en la última parte de la temporada, ya que aún debe cumplir con su contrato con la academia de Alpine, el joven piloto de Melbourne, estuvo presente en el podcast que realiza el Gran Premio de Australia cada cierto tiempo, y allí fue donde explicó cómo se puso en contacto con la pieza que reemplazará.

"Estaba planeando ponerme en contacto con él, pero con el calendario, él estaba en una carrera, y sinceramente, no sabía si quería saber de mí", admitió Piastri sobre si habló con Ricciardo. "Intentaba pensar en qué decir, pero se me adelantó y me habló él. Fue un verdadero profesional, mi respeto por él siempre fue muy alto, y ese respeto ha aumentado incluso más por la forma en que ha respondido".

"Que se haya puesto en contacto de esa manera ha sido fantástico para mí, y sé que no hay resentimiento", dijo con alivio el flamante piloto de McLaren para 2023. "Eso me ayuda bastante, y fue un momento muy bonito. Si puedo acercarme a emular el éxito que ha tenido en la pista y el carácter que tiene fuera de ella, creo que estaré haciendo un buen trabajo".

Consciente de que tiene un asiento asegurado en el Gran Circo para los dos próximos cursos, Piastri se muestra muy feliz por estar en McLaren: "Esto es algo por lo que he estado trabajando desde que empecé a correr hace 11 años, así que saber lo que me depara el futuro fue un alivio y un momento muy, muy feliz".

"Lo has conseguido, pero es casi como si empezaras de nuevo, todo lo que he hecho hasta ahora en mi carrera ha sido una preparación para este momento", expresó Piastri. "He reflexionado un poco sobre el camino hasta aquí, pero también soy consciente de que es el comienzo del 'verdadero viaje'".

"Eso es lo que quería conseguir, poder hacer eso en la Fórmula 1. Es bastante difícil encontrar un trabajo diario mejor que ese, y quiero asegurarme de que así lo sea durante un tiempo", reconoció el australiano.

