El divertido error de Ricciardo cuando vio a los manifestantes

Nada más establecerse el periodo de bandera roja por el terrible accidente de Guanyu Zhou al inicio de la carrera de Silverstone, un grupo de activistas en favor del medio ambiente saltó a la pista y se sentó en una recta por la que pasaron algunos pilotos.

La mayoría de ellos en un primer momento no supo que se trataba de manifestantes, y Daniel Ricciardo tuvo una graciosa equivocación. Cuando Motorsport.com le preguntó si había visto a los activistas en la pista, declaró: "Lo vi por el rabillo del ojo. Creo que vestían de naranja, así que pensé que eran fans de Max".

Ricciardo pensó que se trataba de algunos miembros de la marea naranja que pobla prácticamente cada circuito europeo en apoyo a Max Verstappen. Y cuando le dijeron que McLaren, su equipo, también va de naranja, contestó: "¡O fans de McLaren! Pero para ser sincero, vi un poco a la izquierda, tal vez fuera de la curva 5 o algo así, pero eso fue lo último que escuché".

"No estoy seguro de qué pasó entonces o qué fue. Para ser sincero, me hizo pensar en aquel año, ¿fue con Webber? Sí, creo que Webber estuvo bastante cerca. Ese fue uno de los pensamientos que tuve. Pero no estoy seguro de qué era, de qué se trataba".

En esa charla con los medios de comunicación, Ricciardo aún no sabía a qué se debía la protesta, y varios de sus compañeros de parrilla admitieron lo mismo. Sin embargo, la policía había recibido en los días previos la amenaza de boicot y los medios nos hicimos eco de ello.

"No tenía ni idea. No leo mucho, así que no lo sabía". De hecho, dijo que ni la policía ni la Fórmula 1 les avisó: "Yo no estaba al tanto de esto".

Y tras esa respuesta, llegó la siguiente duda: ¿debería haber avisado la F1 a los pilotos para que supieran el riesgo que podían correr?

"No lo sé. No sé si cambia mucho para nosotros", contestó el australiano. "Obviamente, si vemos algo en la pista, somos lo suficientemente buenos como para reducir la velocidad o evitar cualquier tipo de riesgo. Pero respecto a si podría haber hecho algo de haberlo sabido de antemano, no lo sé. Pero soy sincero, no estaba al tanto".

La Fórmula 1, por medio de su CEO Stefano Domenicali, contestó a los activistas, y la policía informó de siete detenciones el domingo en Silverstone.

Sebastian Vettel, que siempre alza la voz por la defensa del medio ambiente, dijo que empatizaba con los motivos que llevaban a esas personas a protestar, pero recomendó que no lo hicieran dentro de un circuito. En una línea parecida terminó opinando Lewis Hamilton, aunque tras un cambio de parecer...

La policía en Silverstone

Vehículos de servicio y de la policía en el circuito 1 / 8 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Vehículos policiales en el circuito 2 / 8 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Vehículos policiales en el circuito 3 / 8 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images La policía en el circuito lidiando con posibles manifestantes 4 / 8 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images La policía en el circuito lidiando con posibles manifestantes 5 / 8 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un coche de policía en el circuito 6 / 8 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Coches de policía en la pista 7 / 8 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Coches de policía en la pista 8 / 8 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images