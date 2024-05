Ricciardo no quiere hablar con Stroll después de no haberse disculpado

Daniel Ricciardo recibió un golpe por detrás de Lance Stroll en el GP de China tras un periodo de coche de seguridad que provocó graves daños en su coche, y que finalmente le obligó a abandonar.

Tras la carrera, el australiano se ensañó con el piloto de Aston Martin y, cuando se le preguntó en Miami si seguía enfadado, su respuesta fue clara "Cada fallo es frustrante, pero este fue muy agrio". Ricciardo también reveló a Motorsport.com que no había hablado con Lance Stroll desde el incidente y que tampoco quería hacerlo.

"No, porque de todas formas no se consigue nada. Si me hubiera enviado un mensaje admitiendo que cometió un error, habría aceptado sus disculpas. El hecho de que ni siquiera eso haya pasado me dice que, desde su percepción, no ha hecho nada malo en absoluto. Pero si mañana se sienta a mi lado en la sesión informativa de los pilotos y quiere hablar él conmigo, no le ignoraré obviamente", dijo.

El piloto de Visa Cash App RB también se mostró un poco comprensivo con Lance Stroll al recordar su pasado: "Cuando era más joven, quizá tampoco me disculpaba siempre", a lo que añadió: "Pero en los últimos años, soy el primero en admitir que debería haber hecho las cosas de otra forma, si cometí un error o alguien abandonó por culpa de mis acciones".

"Incluso si ambas partes tienen la misma culpa, yo diría algo como: 'Siento haberte arruinado el día'. Lo hice con Kevin Magnussen el año pasado en Brasil y con Yuki Tsunoda hace dos años en México. Incluso si creo que la culpa no es toda mía, envío un mensaje para aclarar un poco las cosas. Sí, somos rivales, pero eso no significa que también debamos ser enemigos. No es que le vea como un enemigo, porque sólo fue un incidente y ya lo hemos dejado atrás, pero así soy yo con estas cosas".

Ricciardo también quiso ponerse en el lugar del piloto canadiense de Aston Martin y aseguró que en su lugar, él sí habría intentado ponerse en contacto con el piloto al que arruinó su carrera.

"Así que si yo hubiera estado en su posición y no me hubiera vuelto a cruzar con la otra persona, al menos le habría mandado un mensaje y le habría explicado que fue porque estaba mirando en otra dirección o porque me sorprendió lo fuerte que estaba frenando", concluyó el aussie.

